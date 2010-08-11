به گزارش خبرگزاری مهر، راجر اسکروتن در این درسگفتارها موضوع اخلاق را مورد توجه قرار میدهد.
این درسگفتارها از ترم بهار سال آینده آغاز میشود. راجر اسکروتن فیلسوف معروف بریتانیایی است که در حال حاضر استاد زیباییشناسی در دانشگاه آکسفورد است.
اسکروتن از مخالفان جدی همجنسگرایی است و دیدگاههای محافظهکارانه دارد. این مواضع باعث شده گروهی از دانشجویان مخالف این دیدگاهها به نوعی از حضور وی در این دانشگاه ابراز ناراحتی کنند.
دیدگاههای اسکروتن درباره هنر، در کتاب او با عنوان هنر و تصور قابل مشاهده است. کتاب "معنای کنسرواتیسم" دربردارنده دیدگاههای محافظهکارانه او است. زیبایی شناسی معماری، تاریخ مختصر فلسفه مدرن و فرهنگ اندیشه سیاسی از جمله آثار او به شمار میروند.
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