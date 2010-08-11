دو هزار خودرو در گلستان توقیف شد

محمد تقی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نمایندگی بنیاد تعاون ناجا در امور مربوط به پارکینگ ها موظف شد نسبت به لیست برداری دقیق از خودروهای توقیفی که بالغ بر دو هزار دستگاه است، اقدام کند.

وی اظهار داشت: همچنین مسئولین اجرائی و نظارتی فرماندهی انتظامی استان نیز با تنظیم فرم های مناسب از جمله فرم " اقدامات توقیف و مشخصات مربوطه " بر نحوه عملکرد پرسنل و نمایندگی بنیاد تعاون ناجا نظارت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری های بعمل آمده در زمینه شکوائیه های دو نفر از شهروندان به طرفیت فرماندهی انتظامی استان گلستان مبنی بر حمل و نقل غیر قانونی خودروها و با استناد به تبصره 2 ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی و با هماهنگی معاونت محترم نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی حکم مأموریت جهت انجام بازرسی موردی از فرماندهی مذکور صادر شد.

مشهدی بیان داشت: در نتیجه انجام بازرسی از واحدهای ذیربط فرماندهی انتظامی استان، تخلف عوامل ذیربط احراز و به تأیید مسؤولان انتظامی رسید و مراتب صورت مجلس و مقرر شد نسبت به پیگیری و رسیدگی به تخلفات پرسنل ذیربط و اتخاذ سازوکار مناسب در نحوه برخورد قانونی با رانندگان متخلف و حمل و نگهداری خودروها در پارکینگ اقدام شد.

مدیرکل بازرسی استانداری گلستان بیان داشت: تعدادی از پرسنل خاطی با توبیخ کتبی با درج در سوابق مجازات شدند و پرسنل انتظامی راهور به مقررات و ضوابط قانونی در خصوص حمل و توقیف خودروها توجیه و موظف شدند.