تعداد کاربران اینترنت و موبایل در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور سه شنبه شب در مراسم ضیافت شام با 46 سفیر از کشورهای خارجی،

گسترش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی کشور را هدف اصلی برنامه ریزی و ارتقاء خدمات در سراسر کشور اعلام کرد و اظهار داشت: بر همین اساس علاوه بر ارتباط رسانی به 9 هزار و 829 روستا، تعداد 17هزار مدرسه نیز از خدمات ارزنده ارتباطی بهره مند شده اند.

وی تعداد خطوط تلفن ثابت کشور را بالغ بر 25 میلیون خط برشمرد و گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت تا خرداد ماه سال جاری به 34/34 درصد رسیده است.



وزیر ارتباطات با بیان اینکه پنج اپراتور در زمینه تلفن همراه در کشور خدمات ارائه می دهند، گفت: در شرایط فعلی موبایل دایری کشور به 53 میلیون خط می رسد که ضریب نفوذ 72 درصدی را از آن خود کرده است.

وی در تشریح زمینه های فعالیت سازمان فضایی ایران نیز گفت: مطالعات، پژوهش، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری خدمات فضایی و تقویت شبکه های ارتباطی فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور از جمله فعالیتهای این وزارتخانه است.

تقی پور افزود: اعطای مجوز برای فعالیتهای فضایی به منظور بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره، ایستگاههای اخذ مستقیم، ایستگاههای ارسال مستقیم و کنترل ماهواره در چارچوب ضوابط و مقررات از دیگر فعالیتهای این سازمان است.

تصمیم ایران برای عضویت در شورای ITU

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصمیم ایران برای ارائه کاندیداتوری عضویت در شورای اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که با تکیه بر دانش و فناوری متخصصان توانمند این عرصه، پیشرفت های عمده ای را بدست آورده و در راستای تحقق اهداف اتحادیه جهانی مخابرات گامهای موثر بردارد.

وی گقت: در سال جاری مردم سراسر جهان، روز مخابرات و جامعه اطلاعاتی را تحت عنوان شهر بهتر با فناوری اطلاعات و ارتباطات جشن می گیرند که رسیدن به این مهم، تنها با برقراری ارتباط صحیح و موثر بین همه کشورها محقق می شود.

تقی پور با اشاره به بحران فراگیر اقتصاد جهانی در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته به میزان قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصاد موثر باشد و توسعه سریع و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر تمامی جنبه های زندگی داشته و تمایز سنتی بین خدمات رسانه ای، کتب نشریات، کامپیوتر، مخابرات و اطلاعات تاثیرگذار بوده و نحوه خدمات رسانی را دگرگون کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا با حداکثر توانمندی های متخصصان داخل کشور و تعاملات سازنده با سایر کشورها در توسعه و گسترش حوزه ICT گام موثری بردارد.

وی با اشاره به الحاق جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه ITU گفت: ایران همیشه با این اتحادیه همکاری داشته و از آن حمایت می کند.

معرفی بازار ICT ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران یکی از اهداف برگزاری این ضیافت را معرفی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان برای دیگر کشورها و جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد.

تقی پور با بیان اینکه ایران در منطقه ای قرار دارد که از نظر ژئوپولتیکی منحصر به فرد است اظهار داشت: ایران می تواند درگاه خوبی برای برقراری ارتباطات با شرق، غرب، جنوب و شمال باشد.

وی گفت: قرار گرفتن کشورمان در منطقه خاص جغرافیایی به عنوان یک ایده در این نشست مطرح شده و ما این آمادگی را داریم که این نوع ارتباطات را در زمینه مخابرات برقرار کنیم.

تقی پور تصریح کرد: معرفی برنامه های کشورمان در زمینه دولت الکترونیک و توسعه نرم افزاری از دیگر اهداف برگزاری چنین نشستی بوده و قصد داریم که از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرده و در صورت تمایل سایر کشورها، آنها می توانند از تجربیات کشور ما استفاده کنند.

وی در پاسخ به عدم حضور مقامات هم پایه سایر کشورها در این نشست افزود: سفیر نماینده هر کشور در یک کشور مقصد است و ما در این نشست اطلاعات عمومی مربوط به بازار حوزه فناوری اطلاعات را در اختیار آنها قرار داده و توانمندی های خود را معرفی می کنیم.

به گفته تقی پور به طور قطع نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی این اطلاعات را به کشورهای خود انعکاس خواهند داد و این حرکت نقطه شروعی برای توسعه روابط در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با کشورهای دیگر خواهد شد.

در این نشست 46 سفیر خارجی از کشورهای مختلف حضور داشتند و دعوت از سفرا با هماهنگی و همکاری وزارت امورخارجه انجام شده بود.