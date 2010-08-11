ثبت نام برای جذب عضو هیئت علمی آغاز شد/ مهلت یک ماهه برای ثبت نام

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور و در راستای رسیدن به اهداف سندچشم انداز و رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه و جهان برای تقویت هرم اعضای هیئت علمی از متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به این وزارت دعوت به همکاری می کند.

فرآیند جذب به صورت متمرکز و صرفا از طریق سایت مرکز جذب به آدرس www.jazb.msrt.ir صورت می گیرد لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از امروز 20 مردادماه تا 20 شهریور ماه 1389 از طریق سایت مذکور نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کنند.