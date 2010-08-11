  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

وزارت علوم اعلام کرد:

ثبت نام برای جذب عضو هیئت علمی آغاز شد/ مهلت یک ماهه برای ثبت نام

ثبت نام برای جذب عضو هیئت علمی آغاز شد/ مهلت یک ماهه برای ثبت نام

ثبت نام برای جذب عضو هیئت علمی در دانشگاههای کشور از امروز به مدت 1 ماه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور و در راستای رسیدن به اهداف سندچشم انداز و رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه و جهان برای تقویت هرم اعضای هیئت علمی از متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به این وزارت دعوت به همکاری  می کند.

فرآیند جذب به صورت متمرکز و صرفا از طریق سایت مرکز جذب به آدرس www.jazb.msrt.ir صورت می گیرد لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از امروز 20 مردادماه تا 20 شهریور ماه 1389 از طریق سایت مذکور نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کنند.

کد مطلب 1131953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها