هر استان باید یک دانشگاه تربیت معلم داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی در نشست بررسی طرح تربیت نیروی انسانی و احیای تربیت معلم که با حضور شورای معاونین وزیر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تنی چند از صاحب‌نظران دانشگاهی برگزار شد با اشاره به وجود 170 مرکز تربیت معلم در کشور که برخی از آنها با دانشگاه‌های صاحب‌نام رقابت می‌کنند، گفت: ورود افراد به حوزه‌ آموزش و پرورش باید از طریق مراکز تربیت معلم صورت گیرد.

وی افزود: مدیریت مراکز تربیت معلم در استان‌ها نیز باید به این شکل باشد که در هر استان یک دانشگاه تربیت معلم و چهار مرکز را به عنوان زیرمجموعه با نقش‌های اساسی تعریف شده برای آن‌ها هدایت کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: وضعیت جذب دانشجو نسبت به گذشته تفاوت کرده است، به گونه‌ای که هر استان باید بتواند نیروی انسانی متخصص موردنیاز خود را تامین کند.

در این جلسه پیشنهاداتی از سوی دکتر حداد عادل و دکتر مظفر ارائه و در پایان جمع‌بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه صورت پذیرفت.





