یک فیلم ازبکستانی برنده جایزه جنبی جشنواره لوکارنو شد

به گزارش مهر از ورایتی بخش جنبی" درهای باز" جشنواره لوکارنو که مختص فیلم های تولید مشترک مناطق گوناگون جهان است ، امسال به سینمای آسیای مرکزی اختصاص داشت.



" روزهای آفتابی" داستان یک قزاقستانی 25 ساله و بی خانمان را روایت می کند که با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.این فیلم برنده جایزه 000/47 دلاری جشنواره لوکارنو را دریافت کرد.



فیلم " آرال" ساخته الا واکاسووا محصول ازبکستان نیز جایزه 9000 دلاری گسترش و توزیع برون مرزی را دریافت کرد." آرال" به داستان یک پسرک 10 ساله فراری از خانه می پردازد.دیگر فیلم ازبکستانی حاضر در این بخش " بارزاق" نام داشت که سعادت اسماعیلف کارگردان آن ، فیلم را بر اساس قصه زندگی خود ساخته بود. این فیلم نیز جایزه 7000 دلاری شبکه آرته را به خود اختصاص داد.



جشنواره لوکارنو تا 14 اوت (23 مرداد) ادامه دارد.