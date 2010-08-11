  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

یک فیلم ازبکستانی برنده جایزه جنبی جشنواره لوکارنو شد

فیلم "روزهای آفتابی" ساخته نریمان توره بایف از قزاقستان برنده جایزه بخش جنبی" درهای باز" جشنواره لوکارنو شد.

به گزارش مهر از ورایتی بخش جنبی" درهای باز" جشنواره لوکارنو که مختص فیلم های تولید مشترک مناطق گوناگون جهان است ، امسال به سینمای آسیای مرکزی اختصاص داشت.

" روزهای آفتابی" داستان یک قزاقستانی 25 ساله و بی خانمان را روایت می کند که با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.این فیلم برنده جایزه 000/47 دلاری جشنواره لوکارنو را دریافت کرد.

فیلم " آرال" ساخته الا واکاسووا محصول ازبکستان نیز جایزه 9000 دلاری گسترش و توزیع برون مرزی را دریافت کرد." آرال" به داستان یک پسرک 10 ساله فراری از خانه می پردازد.دیگر فیلم ازبکستانی حاضر در این بخش " بارزاق" نام داشت که سعادت اسماعیلف کارگردان آن ، فیلم را بر اساس قصه زندگی خود ساخته بود. این فیلم نیز جایزه 7000 دلاری شبکه آرته را به خود اختصاص داد.

جشنواره لوکارنو تا 14 اوت (23 مرداد) ادامه دارد.

کد مطلب 1131958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها