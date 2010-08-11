"سفر به حلبچه" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهبودی درباره این کتاب گفت: "سفر به حلبچه" یکی از گزارشهای کتاب "سفر به قله‌ها" است. این اثر با 5 گزارش از مرتضی سرهنگی، سید یاسر هشترودی و بنده درباره مناطق جنگی در سال 1368 منتشر شد و 2 سال بعد به چاپ دوم رسید.

وی با اشاره به علت انتشار گزارش "سفر به حلبچه" در قالب کتاب مجزا توضیح داد: مبنای اصلی این اثر پرداختن به عملیات والفجر 10 بود اما با توجه به اهمیت حادثه حلبچه، این گزارش پس از 19 سال در قالب کتاب "سفر به حلبچه" منتشر شد.

بهبودی درباره حادثه بمباران شیمیایی حلبچه یادآور شد: در عملیات والفجر 10، شرق حلبچه در دست نیروهای ایرانی قرار گرفت. بر همین اساس صدام برای انتقام‌گیری، این شهر را با استفاده از گاز اعصاب بمباران شیمیایی کرد.

نویسنده کتاب "تبریز در انقلاب" در ادامه گفت: پس از بمباران شیمیایی، سرهنگی، هشترودی و من اولین شاهدان این حادثه بودیم. همچنین سعید صادقی و احمد ناطقی بلافاصله از حادثه حلبچه عکس گرفتند که تعدادی از آنها در کتاب "سفر به حلبچه" منتشر شده‌است.

کتاب "سفر به حلبچه" تولید دفتر ادبیات انقلاب اسلامی در 48 صفحه، با شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 1000 تومان به چاپ سوم رسیده است.