همکاری دانشگاههای مشهور جهان با یک شرکت خودروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فورد با انتشار گزارشی در تاریخ 9 آگوست 2010 اعلام کرد تا کنون 13 کمک هزینه برنامه های تحقیقاتی دانشگاهی خود را به 12 دانشگاه مختلف جهان اعطا کرده است.

این کمک هزینه ها امسال به دانشگاههای معتبری از جمله استنفورد، وین استیت، سینگ هوآی پکن و RWTH Aachen آلمان تعلق گرفت. استادان نامدار و دانشجویان این دانشگاهها با همکاری دانشمندان شرکت فورد ایده‌های تخصصی جدید را برای توسعه بخشیدن به فعالیتهای این شرکت ارائه خواهند کرد.

برنامه تحقیقاتی دانشگاهی فورد یک برنامه تحقیقاتی مشترک سه ساله است که دامنه و ابعاد مختلفی از تحقیقات تحت پشتیبانی این شرکت را به اجرا می گذارد. این کمک هزینه ها با هدف مشارکت در مطالعاتی ارائه شده است که بر زمینه های علمی از قبیل ویژگی های پلاستیکهای سختی که در معرض نانو مواد قرار گرفته اند، ایجاد سیستم هشدار داخلی خودرو ویژه بیماران دیابتی و مطالعه بر روی تاثیرات زیست محیطی و اقتصادی باطری های خودروهای الکتریکی متمرکز باشند.

شرکت فورد در حال حاضر با همکاری با 26 دانشگاه هدایت 30 مطالعه و پروژه تحقیقاتی جهانی را به دست دارد و یا در آن مشارکت داشته است.

به گفته "جرارد اشمیت" مدیر فنی و قائم مقام شرکت فورد، همکاری های تحقیقاتی نیروهای محرکه و پشتیبان نوآوری هایی هستند که مصرف کنندگان را به این شرکت می کشانند، نیروهایی که برای حفظ و بازگرداندن مشتریها بسیار حیاتی به شمار می روند.

بر اساس گزارش سایت رسمی شرکت فورد، این شرکت قبل از اعطای این کمک هزینه های تحقیقاتی بیش از 70 طرح برتر را مورد بازبینی قرار داده است.