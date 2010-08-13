نحوه پذیرش عضو هیئت علمی/ تسهیل جذب هیئت علمی در همه دانشگاهها

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متقاضیان عضو هیئت علمی در دانشگاهها در مرحله اول باید مشخصات خود را وارد سایتی که به همین منظور طراحی شده است کنند.

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر از دو ماه پیش دانشگاهها اعلام نیاز خود را به وزارت علوم ارائه کرده‌اند و ما در حال حاضر می‌دانیم که هر دانشگاه چه تعداد و در چه رشته‌هایی عضو هیئت علمی نیاز دارد.

وزیرعلوم تاکید کرد: ‌براساس رتبه‌بندی دانشگاهها، هیئت جذب مرکزی وزارت علوم بیش از دو برابر نیاز، عضو هیئت علمی به آنها معرفی می‌کند و دانشگاه‌ها نیز موظف هستند از میان این افراد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را جذب کنند.

دانشجو اظهار داشت: از سوی دیگر به اعضای هیئت علمی متقاضی نیز گفته می‌شود که با توجه به شرایط‌شان ممکن است که در کدام دانشگاه پذیرفته شوند و در کدام دانشگاه پذیرفته نشوند و به این طریق به نوعی به راهنمایی متقاضیان نیز خواهیم پرداخت.

وی افزود:‌ البته از ابتدا از متقاضیانی که فرم مربوطه را در سایت پر می‌ کنند درخواست خواهد شد که سه اولویت اول خود را به وزارت علوم اعلام کنند اما در نهایت تصمیم گیری با ما است.

وزیر علوم گفت: در گذشته متقاضیان مستقیماً به دانشگاهها مراجعه می‌کردند اما با اتخاذ این راهکار، سعی شده است تا شرایط برای جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاههای سراسر کشور تسهیل شود زیرا از این پس تنها کانال جذب اعضا همین روش خواهد بود.