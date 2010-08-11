کشت ذرت دانه ای در ایلام 70 درصد افزایش یافت

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال زراعی جاری هفت هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان در مناطق گرمسیری دهلران-مهران و دره شهر زیر کشت ذرت دانه ای قرار می گیرد.

شهبازی گفت: کاشت دوم ذرت دانه ای در این مناطق آغاز شده و پیش بینی کرد مقدار 42 هزار تن محصول ذرت دانه ای برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : برای توسعه این محصول 50 تن بذر هیبرید ذرت دانه ای و یک هزار و 500 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است.

وی یادآور شد: استان ایلام به لحاظ برخورداری از تنوع خاص شرایط آب و هوایی قابلیت کشت و تولید ذرت هم کشت اول در بهار و هم به صورت کشت دوم در تابستان بعد از برداشت غلات را داراست.



