440 هزار نفر در ایلام واجد شرایط صدور شناسنامه مکانیزه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا قبادی ظهر چهارشنبه نیز در آیین شروع به کار صدور نخستین شناسنامه مکانیزه در ایلام افزود: صدور شناسنامه مکانیزه از جمله برنامههای مهم سازمان ثبت احوال است.
وی اظهار داشت: در استان ایلام 440 هزار نفر واجد شرایط صدور شناسنامه مکانیزه بوده که کار صدور آن در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: داشتن 15 سال تمام از ویژگیهای مهم صدور شناسنامه برای واجدان شرایط بوده که به این مهم توجه میشود.
وی اضافه کرد: صدور این شناسنامهها تنها در شهر ایلام انجام میشود و در آینده نیز در دیگر مناطق و شهرستانهای استان ایلام نیز اجرایی میشود.
در این آیین نمادین اولین شناسنامه مکانیزه استان ایلام به پدر شهید "شیرخانی" تحویل شد.
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