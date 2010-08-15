فراغت فرصتی مناسب برای ارزیابی عملکرد گذشته است

دکتر سید ابوطالب میرعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه تابستان برای استاد دانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم "فراغت" چیست گفت: فراغت یعنی آن چیزی که بتواند خیال انسان را آسوده کند، یعنی در شرایطی قرار بگیریم که به آسودگی خیال بینجامد.

وی گفت: بیشتر از همه هم این است که به زندگی خود فکر کنیم، و فرصت و مجالی باشد تا بیندیشیم آنچه تاکنون انجام داده ایم موفقیت آمیز بوده و نقاط ضعف آنها کدام است .

این استاد ادبیات و عرفان اسلامی دانشگاه آزاد تصریح کرد: ایام فراغت زمان بسیار خوبی برای ارزیابی خود و رسیدگی به کارهای قبلی است و بعد هم رسیدگی به فرصتهای بدست آمده مانند کتاب خواندن، مقاله نوشتن، تحقیق کردن، مسافرت کردن، موسیقی گوش دادن و به چیزهایی از این قبیل پرداختن .

این محقق و پژوهشگر در مور اینکه این اوقات تاچه میزان برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند نیز گفت: همیشه ضروری هستند اصلاً مگر می‏شود بدون فراغت بود فراغت عبارت است از انرژی و نیرو گرفتن برای یک حرکت دوباره یعنی یک توقفی است که این توقف خود باید جزو کار به حساب بیاید . فراغت موقع فکر کردن و اندیشیدن دوباره است هیچ قطع رابطه‎ای در آن رخ نمی‎دهد.