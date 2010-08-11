محمدابراهیم معیری کارگردان "گلوگاه" به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید این فیلم از امروز شروع شده و فیلمبرداری را یک ماه و نیم دیگر شروع می‌کنیم. فیلمبرداری "گلوگاه" دو ماه طول می‌کشد. این فیلم در مازندران، تهران، یکی از استان‌های مرکزی و جنوب کشور فیلمبرداری می‌شود.

کارگردان "کتونی سفید" ادامه داد: سیامک اطلسی، جمشید هاشم‌پور و سعید پورصمیمی گزینه‌های من برای بازی در این فیلم هستند اما هنوز حضور بازیگری در این پروژه قطعی نشده است. در "گلوگاه" از ترکیب بازیگران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای استفاده می‌کنم.

فیلم سینمایی "گلوگاه" به کارگردانی محمدابراهیم معیری و تهیه‌کنندگی جهانگیر کوثری امروز چهارشنبه پروانه ساخت دریافت کرد.