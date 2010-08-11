اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار ارومیه در مرکز تجاری اربیل عراق استقرار یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای سیاستهای ابلاغی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اولویت قرار دادن کشور عراق در اجرایی کردن برنامه های بازاریابی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تجار و بازرگانان فعال در بخش میوه و تره بار می توانند جهت تنظیم روابط تجاری با طرحهای عراقی توسط مرکز با شماره 009647503133074 تماس گیرند، بیان داشت: ایجاد این مرکز تجاری زمینه لازم را برای شرکتهای فعال در بازار عراق ایجاد می کند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این مرکز تجاری در شهر اربیل، خیابان 100 متری چهار راه بیمارستان رزماری، جنب نمایشگاه برلین واقع شده است.

آذربایجان غربی یکی از استانهای شمالغربی کشور بوده که با چهار کشور، ترکیه، عراق، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.

آذربایجان غربی از طریق مرز رسمی تمرچین در شهرستان پیرانشهر با اقلیم کردستان عراق داد و ستد می کند.

