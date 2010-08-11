به گزارش خبرنگار مهر، علی یحیی‌نژاد و حسین کریمی با عقد قراردادی به جمع آبی‌پوشان اهوازی پیوستند. یحیی‌نژاد در پست دفاع و کریمی در پست هافبک برای تیم فوتبال استقلال اهواز بازی خواهند کرد.

پیش از این نیز رضا جلالی‌ثابت با عقد قراردادی یک ساله به تیم استقلال اهواز پیوسته بود. جلالی‌ثابت فصل پیش در صنعت‌نفت آبادان بازی می‌کرد.

علی فیروزی پس ازاینکه رسما کارش را در تیم فوتبال استقلال اهواز آغاز کرد، دستیارانش را برای حضور در رقابت‌های این فصل دسته اول باشگاه‌های کشور معرفی کرد. عیسی دارم و مجتبی مرتضوی دستیاران فیروزی هستند. همچنین سرهنگ مشعل، به عنون سرپرست روی نیمکت این تیم اهوازی خواهد نشست.