مدیرکل فرودگاه های مازندران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرودگاه های مازندران پیش از ظهر چهارشنبه در فرودگاه دشت ناز ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید چلندری، مدیرکل سابق فرودگاه های مازندران در سخنانی با اشاره به اینگه توسعه فرودگاه های مازندران در طی سالهای فعالیت دولت نهم و دهم با دولتهای قبلی تفاوت فاحشی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 31 پرو‍ژه عمرانی با اعتباری معادل 81 میلیارد ریال در سالهای اخیر در فرودگاه های مازندران آماده بهره برداری شده است.

مدیرکل جدید فرودگاه های خراسان رضوی با اشاره به اینکه تحول خوب و چشمگیری در افزایش پروازهای ساری به مقاصد مشهد، شیراز، اهواز، بندرعباس و تهران صورت گرفته است، تصریح کرد: پروازهای فرودگاه ساری به تهران از اول شهریور به روزی دو پرواز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه طی سالهای 77 تا 84 تنها دو میلیارد تومان در فرودگاه های مازندران هزینه شده است، یادآور شد: 14 میلیارد تومان در سالهای فعالیت دولت نهم در فرودگاه های نوشهر و ساری هزینه شده است.

چلندری گفت: توسعه فرودگاه رامسردر سفر دولت به مازندران تصویب شده که تنها در این فرودگاه 75 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های این فرودگاه هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد پروازهای فرودگاه ساری از 10 پرواز در سال های اخیر به هفته ای 70 پرواز در سال جاری رسیده است، افزود: تعداد پروازهای فرودگاه ساری تا پایان امسال به بیش از 100 پرواز افزایش خواهد یافت.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه اهمیت نفش فرودگاهای استان برای مسئولان کشوری به درستی تبیین شده است، اظهار داشت: مدیر جدید فرودگاه های خراسان رضوی باید در جهت توسعه پروازهای مشهد به ساری اهتمام جدی تری داشته باشد.

وی با بیان اینکه پروازهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به فرودگاه های استان باید انجام شود افزود: با افزایش پروازهای استان می توانیم ظرفیتهای علمی و دانشگاهی بسیاری را در استان تقویت نماییم.

به گزارش مهر، در این مراسم که تعداد کثیری از مدیران کل فرودگاه های کشور حضور یافتند از زحمات سعید چلندری در طول تصدی پنج سال و دو ماهه اش در فرودگاه های مازندران تجلیل و موسی مشاء زمینی به سمت مدیرکل فرودگاه های مازندران منصوب شد.