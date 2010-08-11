  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

شفیع زاده به کمیته انضباطی احضار شد

شفیع زاده به کمیته انضباطی احضار شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدیر عامل باشگاه استقلال اهواز را به دلیل اظهاراتش در خصوص این کمیته احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ، محمد رضا شفیع زاده مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز را به جهت ادای توضیحات در خصوص اظهاراتش در گفتگو با یکی از رسانه های ورزشی و مسائل مطرح شده در مورد کمیته انضباطی احضار کرد.

وی باید روز شنبه 30 خرداد در کمیته انضباطی حاضر و پاسخگوی سئوالات اعضای این کمیته باشد.

این کمیته همچنین تیم نساجی مازندران را به دلیل حمله و پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران منتسب به این تیم به اتوبوس حامل بازیکنان و کادرفنی تیم مهرکام و وارد آمدن خسارت مالی به خودروی حامل بازیکنان به پرداخت 75 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. 

کد مطلب 1132026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها