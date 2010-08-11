شفیع زاده به کمیته انضباطی احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ، محمد رضا شفیع زاده مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز را به جهت ادای توضیحات در خصوص اظهاراتش در گفتگو با یکی از رسانه های ورزشی و مسائل مطرح شده در مورد کمیته انضباطی احضار کرد.

وی باید روز شنبه 30 خرداد در کمیته انضباطی حاضر و پاسخگوی سئوالات اعضای این کمیته باشد.

این کمیته همچنین تیم نساجی مازندران را به دلیل حمله و پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران منتسب به این تیم به اتوبوس حامل بازیکنان و کادرفنی تیم مهرکام و وارد آمدن خسارت مالی به خودروی حامل بازیکنان به پرداخت 75 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.