آغاز تولید صنعتی مصالح سبک از پسماندهای برنج در گیلان تا شهریور ماه

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید اینکه استانهای شمالی کشور ظرفیتهای مناسبی برای محصول استراتژیک برنج دارد افزود: علی رغم تولید انبوه این محصول در استانهای شمالی کشور تاکنون برنامه ای برای بازیافت پسماندهای این محصول مانند کاه، کلوش، سبوس و پوسته برنج ارائه نشده است.

وی با تاکید بر اینکه از کاه، کلوش، پوسته و سبوس برنج بیش از 40 نوع محصول با ارزش افزوده بالا تولید می شود اظهار داشت: از پسماندهای برنج می توان در تولید محصولاتی در حوزه های دارویی، صنایع غذایی، بهداشتی، استفاده کرد ولی پس از برداشت برنج، کاه و کلوش آن یا سوزانده می شود و یا به مصرف دام می رسد.

رئیس پارک فناوری گیلان با اشاره به ایجاد پایلوت باریافت پسماندهای برنج در این استان یادآور شد: در این پایلوت از کاه و کلوش برنج محصولاتی نظیر ظروف یک بار مصرف، انواع سیمان های پوزلانی، تولید الیاف نسوزی به نام" سیالون"، انواع ورق های فشرده، ساندویچ پنل و روغن سبوس برنج به دست آمد.

وی از آغاز راه اندازی اولین فاز تولید صنعتی ساندویچ پنل ها و بلوک های فشرده خبر داد و اضافه کرد: ساندویچ پنل ها و بلوک های فشرده از جمله مصالح سبک ساختمانی هستند. این مصالح در دیوارها و سقف به کار می روند و با استفاده از آنها می توان سازه های سبک ساخت.

متقی ابراز امیدواری کرد که این واحد تا شهریور ماه سال جاری راه اندازی شود.

توافق اولیه ایرانیان مقیم خارج در زمینه سرمایه گذاری در صنعت چای

رئیس پارک فناوری گیلان با اشاره به بازدید ایرانیان مقیم خارج از این استان گیلان افزود: در این بازدید ایرانیان خارج از کشور با پتانسیل ها و ظرفیت های علمی و اقتصادی این استان آشنا شدند.

وی با اشاره به مذاکرات این افراد با مسئولان استان گیلان اظهار داشت: در مذاکرات اولیه ای، ایرانیان مقیم خارج در زمینه سرمایه گذاری در صنعت چای در استان گیلان ابراز تمایل کردند.