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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

طرح ضیافت اندیشه از فردا در دانشگاههای تهران آغاز می شود

طرح ضیافت اندیشه از فردا در دانشگاههای تهران آغاز می شود

افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه ویژه ماه مبارک رمضان از فردا 21 مردادماه در دانشگاههای تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آموزشی، تربیتی "ضیافت اندیشه" با حضور 100هزار دانشجو از دانشگاههای سراسر کشور همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در 35 مرکز دانشگاهی کشور برگزار می شود.
 
مراسم افتتاحیه طرح "ضیافت اندیشه" در دانشگاههای تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی و تربیت معلم تهران ( پردیس کرج) در روزهای 21 تا 23 مردادماه برگزار می شود.
 
این طرح در دانشگاه تهران در روز پنجشنبه 21 مرداد، دانشگاه علم و صنعت و امیرکبیر روز جمعه 22 مرداد و شهید بهشتی و تربیت معلم تهران (پردیس کرج) روز شنبه 23 مردادماه برگزار می شود.
 
طرح ضیافت اندیشه تا 10 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1132033

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