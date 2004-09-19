35 زنداني پاكستاني از زندان گوانتانامو آزاد شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، با آزادي اين 35 پاكستاني، شمارزندانياني كه تاكنون اززندان گونانتاناموي آمريكا در كوبا آزاد شده اند به 191 تن رسيد.

وزارت دفاع آمريكا با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: دربين 35 زنداني آزاد شده پاكستاني 29 تن به مقامات دولت پاكستان تحويل داده شدند تا در بازداشتگاه نگهداري شوند اما 6 نفر اين افراد در پاكستان آزاد شدند.

دراين بيانيه آمده است كه هنوز حدود 550 زنداني پاكستاني درزندان گوانتانامو حضور دارند.

آزادي اين زندانيان پس ازسفرپرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان به آمريكا و توافق وي با مقامات اين كشور در نوامبر سال 2002 صورت گرفت.

جواد شيما سخنگوي وزارت كشور پاكستان پيشتر اعلام كرده 34 زنداني پاكستاني ويك مرد افغاني از زندان گوانتانامو در كوبا آزاد شدند و بعد از ظهر روز شنبه وارد اسلام آباد شدند .

مارس گذشته پاكستان يكي ازهمپيمانان آمريكا درمبارزه با تروريسم با واشنگتن توافق كرده بود مسله پرونده اسيران پاكستاني را مورد بررسي وزمينه آزادي آنها را فراهم سازد .

پس ازسرنگوني حكومت طالبان در نوامبر 2001 ، نيروهاي آمريكايي و همپيمانانشان هزاران پاكستاني را درافغانستان به اسارت گرفتند .