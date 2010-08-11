  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

اسماعیلی:

پروازهای حوزه خلیج فارس در فرودگاه های مازندران ایجاد می شود

پروازهای حوزه خلیج فارس در فرودگاه های مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه زائران کشورهای عربی یکی از مقاصد خود را در ایران به استانهای شمالی اختصاص می دهند، اظهار داشت: قصد داریم پروازهای حوزه خلیج فارس را در فرودگاه های مازندران ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرودگاه های مازندران در فرودگاه دشت ناز ساری افزود: فعالیت گسترده زیرساختی و عمرانی طی سالهای اخیر در فرودگاه های استان انجام شده و فرودگاه ساری را در ردیف فرودگاه های برتر کشور قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: فرودگاه های مشهد و شیراز در ردیف فرودگاه های ویژه کشور بوده بنابراین به واسطه تخصص و تعهد بالای مدیرکل مازندران از آقای چلندری برای مدیریت در فرودگاه های خراسان رضوی استفاده می شود.
 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه هواپیماهای پهن پیکر در فرودگاه ساری قابلیت نشست و برخاست را دارد، تصریح کرد: قصد داریم پروازهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی را در فرودگاه های مازندران ایجاد کنیم.
 
اسماعیلی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری برنامه های ویژه ای برای افرایش پروازها در فرودگاه های مازندران دارد، یادآور شد: در سفرهای آتی به مازندران خبرهای خوشی برای توسعه پروازها در فرودگاه های استان به مردم این خطه ارائه خواهد شد.
کد مطلب 1132042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها