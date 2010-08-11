پروازهای حوزه خلیج فارس در فرودگاه های مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرودگاه های مازندران در فرودگاه دشت ناز ساری افزود: فعالیت گسترده زیرساختی و عمرانی طی سالهای اخیر در فرودگاه های استان انجام شده و فرودگاه ساری را در ردیف فرودگاه های برتر کشور قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: فرودگاه های مشهد و شیراز در ردیف فرودگاه های ویژه کشور بوده بنابراین به واسطه تخصص و تعهد بالای مدیرکل مازندران از آقای چلندری برای مدیریت در فرودگاه های خراسان رضوی استفاده می شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه هواپیماهای پهن پیکر در فرودگاه ساری قابلیت نشست و برخاست را دارد، تصریح کرد: قصد داریم پروازهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی را در فرودگاه های مازندران ایجاد کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری برنامه های ویژه ای برای افرایش پروازها در فرودگاه های مازندران دارد، یادآور شد: در سفرهای آتی به مازندران خبرهای خوشی برای توسعه پروازها در فرودگاه های استان به مردم این خطه ارائه خواهد شد.