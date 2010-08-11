مواد تفاهمنامه ایران و ایتالیا در زمینه تولیدات کاشی زودتر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای یک گروه ایتالیایی - اسپانیایی فعال در زمینه تکنولوژی لعاب کاشی و سرامیک اظهار داشت: با سرمایه‌ گذاری مشترک و انتقال دانش فنی در زمینه تولیدات کاشی و سرامیک بین استانهای قطب تولید کاشی و سرامیک در ایران با کشورهایی نظیر ایتالیا، شاهد تحول عظیمی در صنعت کاشی و سرامیک کشورمان خواهیم بود.

وی بر ضرورت تسریع در اجرایی شدن تفاهمنامه‌ ای که در همین راستا به امضا رسید، تاکید کرد.

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ایتالیا رتبه نخست کاشی و سرامیک در جهان را به لحاظ کمی و کیفی دارد و به طور قطع اجرای تفاهمنامه امضا شده با این کشور می‌ تواند تولیدات کاشی و سرامیک کشور به ویژه استان یزد را ارتقا دهد.

استاندار یزد همچنین خواستار تسریع در راه‌ اندازی خط تولید لعاب کاشی و سرامیک در استان یزد شد.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تهیه برنامه زمان‌ بندی شده برای مراحل مختلف اجرای این پروژه را امری ضروری دانست.

مدیرعامل شرکت ایتالیایی بنت نیز در این دیدار اظهار داشت: به دنبال اجرای هرچه سریعتر این پروژه هستیم.

آسکاری، زمان مورد نیاز برای رسیدن به مرحله تولید را شش تا هشت ماه ذکر کرد و افزود: قصد ما سرویس‌ دهی برای تولید کاشی بهتر و مرغوبتر در ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: مصرف گاز طبیعی در کاهش هزینه‌ های اجرایی این پروژه تاثیر بسزایی دارد.

در پایان این دیدار تفاهمنامه همکاری در این زمینه بین شرکت بنت و کارخانجات کاشی عقیق امضا شد.