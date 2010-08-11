روند اجرای پروژه های جاده هراز باید شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای جاده ای شهرستان آمل گفت: فعالیتهای عمرانی خوبی در این محور مواصلاتی در حال انجام است امیدواریم با تلاش مسئولان این حوزه بتوانیم قطعات تعریض شده این جاده واقع در حریم شهرستان آمل را تا پایان سالجاری به اتمام برسانیم.

وی افزود: با تعریض و بهسازی این جاده پرتردد می توانیم خدمات مطلوب تری به مازندرانی ها و نیز مسافران و گردشگران ارائه کنیم.

فرماندار آمل با قدردانی از تلاش‌ها و کوششهای مسئولان راه و ترابری استان ادامه داد: با همکاری، همدلی و تعامل بیشتر همه خدمتگزار می توانیم رفاه و آسایش را برای این مردم شریف و ولایتمدار فراهم آوریم.

رئیس اداره نظارت اداره‌کل راه و ترابری مازندران در این بازدید به نقش مؤثر و ارزنده مسئولان و نمایندگان مردم استان در مجلس برای تسریع در روند اجرایی پروژه ها و همچنین اخذ اعتبارات مورد نیاز برای آبادانی و توسعه راه‌های استان اشاره کرد.

سید محمد نظری بیان کرد: مازندران باید با دارا بودن ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در زمینه های مختلف نظیر اقتصادی، گردشگری و اجتماعی باید با فعالیت‌های مناسب مسئولان به جایگاه واقعی خود برسد.

وی یکی از راه‌های توسعه و آبادانی استان را بهسازی و توسعه محورهای ارتباطی عنوان و تصریح کرد: افزایش اکیپ های اجرایی می تواند در تسریع عملیات اجرایی طرح های راهسازی بسیار مؤثر باشد.

تعدادی از مسئولان شهرستانی و استانی طرح های راهسازی چهار بانده کردن محور آمل - فریدونکنار ، محور هراز ، محور آمل- بابل قدیم، محور آمل - چمستان - نور و مسیر کمربندی امام‌زاده عبدالله و تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) را مورد بازدید قرار دادند و با موانع و مشکلات اجرایی این طرح های آشنا شدند.