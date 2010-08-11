به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله حیدری پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن اولین سالروز تاسیس بانک توسعه تعاون در گفتگو با خبرنگاران به برنامه⁯های هفته تعاون اشاره کرد و افزود: با توجه به تأکید مسئولان استان قم مبنی بر لزوم رفع مشکلات شرکت⁯های تعاونی در این استان، مقرر شد تمامی شرکت⁯های تعاونی که بدهی معوقه در بانک توسعه تعاون و سایر شعب بانک⁯های استان دارند می⁯توانند در هفته تعاون با مراجعه به این بانک⁯ها نسبت به استمهال بدهی اقدام کنند.



وی با بیان اینکه این مصوبه در جلسه شورای هماهنگی بانک⁯های استان قم به تصویب رسیده است، گفت: مشکلات اقتصادی کشور منجر به عدم پرداخت بدهی⁯های شرکت⁯ها و اتحادیه⁯⁯های تعاونی به بانک⁯ها شده است و فرصت تقسیط بدهی⁯های تعاونی⁯ها فقط در هفته تعاون فراهم شده است.



حیدری، دیدار با مرجع تقلید، معرفی و تقدیر از شرکت⁯های تعاونی برتر در استان قم، همکاری در برگزاری همایش مدیران اتحادیه⁯ها و تعاونی⁯های استان و بازدید از شرکت⁯های تعاونی از دیگر برنامه⁯های هفته تعاون عنوان کرد.



پرداخت 51 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به تعاونی⁯ها



مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم به تشریح عملکرد این بانک در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: از زمان تاسیس بانک توسعه تعاون تاکنون حدود 51 میلیارد ریال تسهیلات در 300 پرونده عقد قرارداد عقود اسلامی و مشارکت مدنی و... با هدف ایجاد اشتغال به تعاونی⁯های استان قم پرداخت شده است.



وی میانگین اعطای این تسهیلات را حدود 15 میلیون تومان به ازای هر پرونده ذکر کرد و افزود: با اینکه مبلغ تسهیلات اعطایی به تعاونی⁯ها در مقایسه با تسهیلات سایر بانک⁯ها به شرکت⁯های بزرگ کم است ولی خوشبختانه به اشتغالزایی منجر شده است.



حیدری خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون قم از نظر پائین بودن معوقات سیستم بانکی در سطح بانک⁯های استان قم، رتبه نخست و در مقایسه با سایر شعب بانک توسعه تعاون سراسر کشور رتبه پنجم را داراست.



لزوم حمایت بیشتر از بانک توسعه تعاون



وی تصریح کرد: در راستای تدوین قانون اساسی که نقش و جایگاه تعاون را بسیار مهم دانستند و برای شرکت⁯های تعاونی امتیازات ویژه⁯ای نیز لحاظ کردند، لزوم حمایت همه جانبه مسئولان استان از بانک توسعه تعاون احساس می⁯شود.



مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم، بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقاع ظرفیت و توانمندی⁯های بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را یکی از اهداف تاسیس این بانک برشمرد و گفت: کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاون و فراهم کردن زمینه⁯های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه⁯های وزارت تعاون، فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت⁯های اقتصادی با اولویت بخش تعاون، تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه⁯ای و... از دیگر اهداف و سیاست⁯های بانک توسعه تعاون است که در این مسیر دستاوردهایی هم داشته است.



حیدری گفت: تشکیل کارگروه⁯های تخصصی با کارشناسان مجرب با هماهنگی اداره کل تعاون جهت شناسایی ظرفیت⁯های توسعه بخش تعاون و شناسایی و راه⁯اندازی شعب جدید در استان قم و شهرهای تابعه برای ارائه خدمات بهتر به عموم مردم از برنامه⁯های آینده مدیریت شعب بانک توسعه تعاون در استان قم است.