به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حیدری پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن اولین سالروز تاسیس بانک توسعه تعاون در گفتگو با خبرنگاران به برنامههای هفته تعاون اشاره کرد و افزود: با توجه به تأکید مسئولان استان قم مبنی بر لزوم رفع مشکلات شرکتهای تعاونی در این استان، مقرر شد تمامی شرکتهای تعاونی که بدهی معوقه در بانک توسعه تعاون و سایر شعب بانکهای استان دارند میتوانند در هفته تعاون با مراجعه به این بانکها نسبت به استمهال بدهی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان قم به تصویب رسیده است، گفت: مشکلات اقتصادی کشور منجر به عدم پرداخت بدهیهای شرکتها و اتحادیههای تعاونی به بانکها شده است و فرصت تقسیط بدهیهای تعاونیها فقط در هفته تعاون فراهم شده است.
حیدری، دیدار با مرجع تقلید، معرفی و تقدیر از شرکتهای تعاونی برتر در استان قم، همکاری در برگزاری همایش مدیران اتحادیهها و تعاونیهای استان و بازدید از شرکتهای تعاونی از دیگر برنامههای هفته تعاون عنوان کرد.
پرداخت 51 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به تعاونیها
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم به تشریح عملکرد این بانک در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: از زمان تاسیس بانک توسعه تعاون تاکنون حدود 51 میلیارد ریال تسهیلات در 300 پرونده عقد قرارداد عقود اسلامی و مشارکت مدنی و... با هدف ایجاد اشتغال به تعاونیهای استان قم پرداخت شده است.
وی میانگین اعطای این تسهیلات را حدود 15 میلیون تومان به ازای هر پرونده ذکر کرد و افزود: با اینکه مبلغ تسهیلات اعطایی به تعاونیها در مقایسه با تسهیلات سایر بانکها به شرکتهای بزرگ کم است ولی خوشبختانه به اشتغالزایی منجر شده است.
حیدری خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون قم از نظر پائین بودن معوقات سیستم بانکی در سطح بانکهای استان قم، رتبه نخست و در مقایسه با سایر شعب بانک توسعه تعاون سراسر کشور رتبه پنجم را داراست.
لزوم حمایت بیشتر از بانک توسعه تعاون
وی تصریح کرد: در راستای تدوین قانون اساسی که نقش و جایگاه تعاون را بسیار مهم دانستند و برای شرکتهای تعاونی امتیازات ویژهای نیز لحاظ کردند، لزوم حمایت همه جانبه مسئولان استان از بانک توسعه تعاون احساس میشود.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم، بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقاع ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را یکی از اهداف تاسیس این بانک برشمرد و گفت: کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاون و فراهم کردن زمینههای عدالت اجتماعی بر اساس برنامههای وزارت تعاون، فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاون، تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفهای و... از دیگر اهداف و سیاستهای بانک توسعه تعاون است که در این مسیر دستاوردهایی هم داشته است.
حیدری گفت: تشکیل کارگروههای تخصصی با کارشناسان مجرب با هماهنگی اداره کل تعاون جهت شناسایی ظرفیتهای توسعه بخش تعاون و شناسایی و راهاندازی شعب جدید در استان قم و شهرهای تابعه برای ارائه خدمات بهتر به عموم مردم از برنامههای آینده مدیریت شعب بانک توسعه تعاون در استان قم است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم گفت: با تصویب شورای هماهنگی بانکهای استان قم، بدهی معوقه شرکتهای تعاونی به بانکهای این استان در هفته تعاون به صورت تقسیطی دریافت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حیدری پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن اولین سالروز تاسیس بانک توسعه تعاون در گفتگو با خبرنگاران به برنامههای هفته تعاون اشاره کرد و افزود: با توجه به تأکید مسئولان استان قم مبنی بر لزوم رفع مشکلات شرکتهای تعاونی در این استان، مقرر شد تمامی شرکتهای تعاونی که بدهی معوقه در بانک توسعه تعاون و سایر شعب بانکهای استان دارند میتوانند در هفته تعاون با مراجعه به این بانکها نسبت به استمهال بدهی اقدام کنند.
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