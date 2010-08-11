خریداری 68 جلد نسخه کمیاب از سوی کتابخانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب یکه زارع مدیر بخش خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزود: گستره موضوعی نسخه‌های مذکور مشتمل است بر شرح حال پیامبر(ص) و تاریخ صدر اسلام، تفسیر اهل سنت، احادیث شیعه، فقه جعفری، اخلاق اسلامی، نظم و نثر فارسی، ادبیات عربی، مقتل، شرح نهج‌البلاغه و پزشکی.

وی افزود: مجموعه خریداری شده نسخه‌های کتابت شده از قرن 7 تا سال 1286 هجری قمری را شامل می‌شود که قدیمی‌ترین نسخه خریداری شده "تذکرة الاولیاء" تألیف فریدالدّین ابوحامد محمّد عطّار نیشابوری شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی است که در قرن 7 یا 8 قمری کتابت شده است.

یکه‌ زارع افزود: جدیدترین نسخه‌ها نیز "دیوان ابیوردی" و "طرائف الطّرف" تألیف هروی هستند که در سال 1286قمری کتابت شده‌اند.

در میان نسخه‌های خریداری شده، چندین نسخه بسیار نادر و منحصر به فرد نیز وجود دارد که از آن میان می‌توان "معارف الحقایق فی تحقیق الدقایق" کتابت 1020قمری، "جمع الوسایل فی شرح الشمایل ترمذی" کتابت 1117قمری، "جمع الفواید من جامع الاصول و مجمع الزّواید"کتابت 1163قمری و "لطایف المعارف" کتابت 835قمری اشاره کرد.

یکه زارع هزینه پرداخت شده بابت خرید نسخه‌های مذکور را 450 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این مبلغ با موافقت و مساعدت ریاست کتابخانه مجلس شورای اسلامی دکتر رسول جعفریان پرداخت شده است.