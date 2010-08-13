فراغت فرصتی برای تداوم تحقیقات اساتید است

دکتر علی اکبر فرهنگی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد اینکه تابستان برای استاد دانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم فراغت چیست گفت: اوقات فراغت به اوقاتی اطلاق میشود که هرانسانی برای خود درنظر گرفته و به فعالیتهای اقتصادی روزمره او مرتبط نیست. برای استادان نیز تابستان به عنوان ایام مرخصی است، اما بحث این است که یک استاد اصلاً اوقات فراغتی دارد یا نه.
وی افزود: یک استاد حرفهای دانشگاه اگر قرار است در کار خود موفق باشد ناچار است در تمام ایام و در تمام اوقات بیداری فکر بکند حتی شبها و نصف شبها وقتی بی خواب میشوند هم فکر کند. کتابی که میخواند، یادداشتی که بر میدارد و طرحی که میریزد همه نوعی با کار او مرتبط است بنابراین میتوان گفت اوقات فراعت برای یک استاد دانشگاه با فراغت دیگران فرق دارد .
این استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در مورد اینکه این اوقات تاچه اندازه برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند نیز گفت: اگر ما تعریف دیگری از اوقات فراغت بدهیم مبنی بر اینکه فراغت زمینه را برای اندیشیدن فراهم می کند، در این صورت میتوان گفت این اوقات برای استاد نه تنها ضروری، بلکه حیاتی است و باید در طول هفته دو سه روز به او این مجال داده شود .
این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: بویژه ما وقتی از خلق اثر و نظریهپردازی و امثال اینها صحبت میکنیم متوجه میشویم که یک استاد زمان زیادی برای این منظور احتیاج دارد. در غرب استاد یک ترم بعد از هر ترم یا یک سال تحصیلی فرصت مطالعاتی دارد و این فرصت مطالعاتی بنوعی روی کار آنها تأثیر خودش را میگذارد و آنها را برای انجام یک سری فعالیتهای فکری بعدی آماده میکند.
