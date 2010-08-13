فراغت فرصتی برای تداوم تحقیقات اساتید است

دکتر علی اکبر فرهنگی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد اینکه تابستان برای استاد دانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم فراغت چیست گفت: اوقات فراغت به اوقاتی اطلاق می‎شود که هرانسانی برای خود درنظر گرفته و به فعالیتهای اقتصادی روزمره او مرتبط نیست. برای استادان نیز تابستان به عنوان ایام مرخصی است، اما بحث این است که یک استاد اصلاً اوقات فراغتی دارد یا نه.

وی افزود: یک استاد حرفه‏ای دانشگاه اگر قرار است در کار خود موفق باشد ناچار است در تمام ایام و در تمام اوقات بیداری فکر بکند حتی شبها و نصف شبها وقتی بی خواب می‏شوند هم فکر کند. کتابی که می‎خواند، یادداشتی که بر می‏دارد و طرحی که می‏ریزد همه نوعی با کار او مرتبط است بنابراین می‏توان گفت اوقات فراعت برای یک استاد دانشگاه با فراغت دیگران فرق دارد .

این استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در مورد اینکه این اوقات تاچه اندازه برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند نیز گفت: اگر ما تعریف دیگری از اوقات فراغت بدهیم مبنی بر اینکه فراغت زمینه‏ را برای اندیشیدن فراهم می کند، در این صورت می‏توان گفت این اوقات برای استاد نه تنها ضروری، بلکه حیاتی است و باید در طول هفته دو سه روز به او این مجال داده شود .

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: بویژه ما وقتی از خلق اثر و نظریه‎پردازی و امثال اینها صحبت می‎کنیم متوجه می‎شویم که یک استاد زمان زیادی برای این منظور احتیاج دارد. در غرب استاد یک ترم بعد از هر ترم یا یک سال تحصیلی فرصت مطالعاتی دارد و این فرصت مطالعاتی بنوعی روی کار آنها تأثیر خودش را می‎گذارد و آنها را برای انجام یک سری فعالیتهای فکری بعدی آماده می‎کند.