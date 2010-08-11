وینگوبگوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص شایعات مطرح شده در مورد منشوری بودنش گفت: شایعات منشوری بودن بنده از سوی افراد سودجو مطرح شده است و متاسفانه نمی توانم جلوی این افراد حاشیه ساز را بگیرم.

وی ادامه داد: مسئله مهم این است که با اشخاص بزرگی در فوتبال ایران مانند منصور پورحیدری کار کرده‌ام و آن‌ها می دانند که همواره کارم را به درستی انجام داده‌ام و هیچ مسئله‌ خاصی در کارم وجود نداشته است.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان بیان کرد: از عزیز محمدی که فردی پاک و پرتلاش است می خواهم که اعلام کنند این حاشیه‌ها از کجا آمده است و با حاشیه سازان برخورد کنند.

وی ادامه داد: حتما در چند روز آینده به فدارسیون فوتبال خواهم رفت و تکلیفم را مشخص خواهم کرد که این شایعات چگونه شکل گرفته است و از افرادی که در این رابطه دست داشته اند رسما شکایت خواهم کرد و از حقم دفاع می کنم.

به گفته وی، در سالهای اخیر شایعات زیادی از سوی افراد سودجو که منافعشان در تیم های مختلف به خطر افتاده است در مورد منشوری بودن برخی از مریبان و بازیکنان که نمی خواهند به آنها باج بدهند در محافل ورزشی منتشر شده است و می خواهند از این طریق دوباره جایگاه و منافع خود را بدست بیاورند.

بگوویچ در پایان گفت: وجدانم پیش خودم و خدا راضی است که هیچ کار خلافی در دوران مربی گری‌ام نداشته‌ام.