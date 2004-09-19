نبايد به اروپا باج مي داديم // عقب نشيني ها در برابر اروپا بي مورد بود

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود: اين مسئله قابل پيش بيني بود كه چنين قطعنامه اي تصويب شود در واقع نقش اروپا در تصويب اين قطعنامه پر رنگ و نقش محمدالبرادعي در اين ماجرا كم رنگ بود و ژست هايي كه البرادعي در خصوص عدم تعيين ضرب الاجل براي ايران قوي نبود.



بيگدلي با اشاره به سخنان موسويان پس از تصويب قطعنامه در وين در خصوص همكاري گفت : ما هم چاره اي جز گفتگو با اروپاو آژانس نداريم ودر واقع سخنان ديشب موسويان در وين در خصوص همه نوع همكاري ايران نشان از تاييد قطعنامه مي باشد .



اين كارشناس روابط بين الملل افزود: اروپا با تصويب اين قطعنامه نزديكي خود را به استراتژي آمريكادر خصوص برنامه هاي هسته اي ايران نشان داد وآنقدر قوي عمل كرد كه بدون مراجعه به آراي آژانس اين كار را كردند.



اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه آمريكا در صدد است تا ايران را با تصميم شورا روبرو كند و پس از اين ضرب الاجل شورادر خصوص ايران تصميم گيرد گفت : آمريكا برخلاف جلسات گذشته تلاش مي كند تا اين پرونده را به شوراي امنيت ببرد درحاليكه قبلا چنين ميلي نداشت چون نتوانسته بود اجماع راي 15 عضو را جمع آوري كند الان اين كار انجام شد و با اقدامات صورت گرفته راي 15 عضو را بدست آورد .



وي سياست اروپا در قبال ايران را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت:جمهوري اسلامي ايران از ابتدا نبايد به اروپا باج مي داد و تمام عقب نشيني ها در برابر اروپا بي مورد بود و بيش از حد ايران به اتحاديه اروپا متكي شد. درست است كه اروپا در صدد است تا ايران را حفظ كند ولي اين مسئله به معناي مخالفت اروپا با تصميمات آمريكا نيست .

وي با اشاره به اينكه ايران اكنون در نقطه صفر قرار دارد و نبايد بحث خروج از ان. پي. تي مطرح شود گفت : سياست همكاري كامل با آژانس در چار چوب اين قطعانمه مي تواند منافع ما را تامين كند و راهي جز اين وجود ندارد .



وي اظهارات برخي از مسئولان كشور را زير سوال برد و گفت:متاسفانه اشكال بزرگ ما اين است كه متوليان سياسي ما داراي ديدگاههاي ضد و نقيض در داخل و خارج از كشور هستند به اين معني كه در خارج يك سياست را ودر داخل سياست ديگري را دنبال مي كنند.

وي تصريح كرد : زمان آن است كه در خصوص اين گونه مسائل اطلاع رساني كامل صورت پذيرد تا براي بر خورد با هر گونه شرايط نا مطلوب افكار عمومي آماده باشد.