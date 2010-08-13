طرح ورزش اجباری برای معتادان به زودی اجرا می شود

مسعود حاجی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفق طرح آزمایشی تاثیر ورزش در بهبودی و پیشگیری از اعتیاد خبر داد و افزود: ورزشهای تخصصی در دوران بازپروری و ترک اعتیاد و بعد از ترک اعتیاد موجب کاهش 90 درصدی رجوع معتادان به اعتیاد می شود.

وی افزود: هم اکنون در کشور معتادان با سه روش متادون درمانی، کمپ درمانی یا قطع سریع دارو و دارو درمانی یا همان شربت تریاک درمان می شوند که هر سه روش علمی است و در دنیا استفاده می شود.

حاجی رسولی با بیان اینکه ورزش به تنهایی نمی تواند روش ترک اعتیاد محسوب شود و تنها جنبه کمک کننده دارد اظهار داشت: تحقیقات و پژوهشها در یک سال گذشته نشان داده است که معتاد در هفته اول ترک باید به ورزشهایی مانند شطرنج، مانچ و... همراه با موسیقی ترغیب شود و پس از گذراندن دوره های ترک به تدریج ورزشهایی مانند پینک پینگ، تنیس، باستانی و شنا را تجربه کند.

وی افزود: نمی توان از معتاد توقع داشت تا در مدت سم زدایی فوتبال، والیبال و ورزشهای سنگین بازی کند زیرا هرگونه ورزشی که منجر به آسیب و زخم در بدن معتاد شود وی را دچار درد کرده و از ورزش بیزار می کند.

متخصص فیزیولوژی ورزشی اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی صدها معتاد به این نتیجه رسیدیم که انجام تحرکات ورزشی به صورت جمعی روند بهبود ترک اعتیاد را افزایش داده و ادامه ورزشهای همگانی و گروهی پس از اتمام دوره های بازپروری امکان برگشت دوباره معتاد به استعمال مواد مخدر را بیش از 90 درصد کاهش می دهد.

مجری طرح تاثیر ورزش بر بهبودی و پیشگیری از اعتیاد گفت: این طرح به پیشنهاد من و حمایت پژوهشکده ورزشی وزارت علوم اجرا شد که در پایان تاثیر علمی و پژوهشی ورزش بر درمان اعتیاد با موفقیت اثبات شد و هم اکنون در مرحله تصویب و ابلاغ قرار دارد.

حاجی رسولی افزود: در صورت تصویب این طرح تمامی کمپهای ترک اعتیاد و سازمانها و نهادهای متولی موظف می شوند ورزش تخصصی و ویژه معتادان را با روش تحقیق شده در مراحل بازپروری و پس از ترک اجرا کنند.