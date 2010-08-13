۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح ورزش اجباری برای معتادان به زودی اجرا می شود

مجری طرح تاثیر ورزش بر بهبودی و پیشگیری از اعتیاد با اعلام اینکه این طرح اکنون برای تصویب و تائید نهایی به پژوهشکده علوم ورزشی وزارت علوم ارائه شده گفت: انجام تحرکات ورزشی به صورت جمعی امکان برگشت دوباره معتاد به استعمال مواد مخدر را بیش از 90 درصد کاهش می دهد.

مسعود حاجی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفق طرح آزمایشی تاثیر ورزش در بهبودی و پیشگیری از اعتیاد خبر داد و افزود: ورزشهای تخصصی در دوران بازپروری و ترک اعتیاد و بعد از ترک اعتیاد موجب کاهش 90 درصدی رجوع معتادان به اعتیاد می شود.

وی افزود: هم اکنون در کشور معتادان با سه روش متادون درمانی، کمپ درمانی یا قطع سریع دارو و دارو درمانی یا همان شربت تریاک درمان می شوند که هر سه روش علمی  است و در دنیا استفاده می شود.

حاجی رسولی با بیان اینکه ورزش به تنهایی نمی تواند روش ترک اعتیاد محسوب شود و تنها جنبه کمک کننده دارد اظهار داشت: تحقیقات و پژوهشها در یک سال گذشته نشان داده است که معتاد در هفته اول ترک باید به ورزشهایی مانند شطرنج، مانچ و... همراه با موسیقی ترغیب شود و پس از گذراندن دوره های ترک به تدریج ورزشهایی مانند پینک پینگ، تنیس، باستانی و شنا را تجربه کند.

وی افزود: نمی توان از معتاد توقع داشت تا در مدت سم زدایی فوتبال، والیبال و ورزشهای سنگین بازی کند زیرا هرگونه ورزشی که منجر به آسیب و زخم در بدن معتاد شود وی را دچار درد کرده و از ورزش بیزار می کند.

متخصص فیزیولوژی ورزشی اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی صدها معتاد به این نتیجه رسیدیم که انجام تحرکات ورزشی به صورت جمعی روند بهبود ترک اعتیاد را افزایش داده و ادامه ورزشهای همگانی و گروهی پس از اتمام دوره های بازپروری امکان برگشت دوباره معتاد به استعمال مواد مخدر را بیش از 90 درصد کاهش می دهد.

مجری طرح تاثیر ورزش بر بهبودی و پیشگیری از اعتیاد گفت: این طرح به پیشنهاد من و حمایت پژوهشکده ورزشی وزارت علوم اجرا شد که در پایان تاثیر علمی و پژوهشی ورزش بر درمان اعتیاد با موفقیت اثبات شد و هم اکنون در مرحله تصویب و ابلاغ قرار دارد.

حاجی رسولی افزود: در صورت تصویب این طرح تمامی کمپهای ترک اعتیاد و سازمانها و نهادهای متولی موظف می شوند ورزش تخصصی و ویژه معتادان را با روش تحقیق شده در مراحل بازپروری و پس از ترک اجرا کنند.

