مشکلی برای تامین مایحتاج مردم بوشهر در ماه رمضان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه بازرگانی استان بوشهر، اظهار داشت: هم اکنون بحث تامین، ذخیره سازی، ظرفیت سازی و نظارت در این ماه به طور دقیق برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه توزیع مرغ و گوشت در استان بوشهر آغاز شده است، افزود: امید می رود با توزیع مرغ که با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است کاهش چشمگیر قیمت مرغ در روزهای آینده باشیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر اضافه کرد: خوشبختانه تولید مرغ در استان بوشهر بسیار مناسب است و مشکلی در تامین مرغ در استان بوشهر وجود ندارد و علاوه بر سهمیه ای که در سطح ملی به استان بوشهر اختصاص می یابد تفاهمنامه ای نیز با کشتارگاه های استان جهت تامین مرغ استان منعقد شده است.

حسینی محمدی با بیان اینکه توزیع گوشت منجمد نیز آغاز شده است، گفت: قیمت هر کیلو گوشت منجمد ران، گردن و سردست به ترتیب 6400، 6100 و 5900 تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر اظهار داشت: در آینده ای نزدیک نیز روغن و شکر از طریق اتحادیه ها توزیع و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حسینی محمدی خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی استان بوشهر این توانایی را دارد در ایام ماه مبارک رمضان کالاهایی که کاهش پیدا می کند و حتی زمینه افزایش قیمت را نیز داشته باشند را در اسرع وقت جهت تنظیم بازار با کمک بخش خصوصی در اختیار مردم قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی استان تمام خود را برای کنترل هرچه بهتر بازار به ویژه در ماه مبارک رمضان به کار می گیرد و برای رسیدن به اهداف مهم خود ار تمام نیروی خود بهره خواهد گرفت.

حسینی محمدی در خصوص افزایش قیمت میوه و تره بار در بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیشترین شکایات مردمی نه تنها در استان بوشهر بلکه کشور مربوط به افزایش قیمت میوه و تره بار بوده است که نشان می دهد این مسئله تنها مربوط به استان بوشهر نیست.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر افزود: بوشهر در نقطه ای قرار دارد که خروجی ندارد و به گونه ای بن بست است و تمامی کالاهایی که وارد آن می شود باید در آن مصرف شود که علاوه بر این موضوع متاسفانه نبود میوه و تره بار در بوشهر نیز موجب افزایش قیمت آن در این شهر شده است.

در پایان این نشست از خبرنگاران حوزه بازرگانی استان بوشهر با اهدا لوح و هدیه ای تقدیر شد.