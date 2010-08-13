فیلم کوتاه "تمام تمام من" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سارا دختری است که دچار توهم شده، او در خیال خود به زودی صاحب فرزندی خواهد شد و در انتظار پدر بچه نادیده است.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان و نویسنده: ندا عبادی، بازیگران: ندا عبادی، علی منفرد، تصویر بردار و نور پرداز: عمار باستان فر، دستیار: مسعود تاجیک.میثم آزاد، منشی صحنه: نغمه عطا الهی، طراح صحنه و لباس: امین آقا بیگی، دستیار صحنه: میلاد میرزایی، تدوین گر وصدا گذار:ایوب شمس، گریم: نادر حمیدی باران گل دوست، موسیقی: سعید سهیلی و تهیه‌کننده: فریده فرهانی.

