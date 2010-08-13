۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

فیلم کوتاه "تمام تمام من" آماده نمایش شد

فیلم کوتاه "تمام تمام من" به کارگردانی ندا عابدی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سارا دختری است که دچار توهم شده، او در خیال خود به زودی صاحب فرزندی خواهد شد و در انتظار پدر بچه نادیده است.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان و نویسنده: ندا عبادی، بازیگران: ندا عبادی، علی منفرد، تصویر بردار و نور پرداز: عمار باستان فر، دستیار: مسعود تاجیک.میثم آزاد، منشی صحنه: نغمه عطا الهی، طراح صحنه و لباس: امین آقا بیگی، دستیار صحنه: میلاد میرزایی، تدوین گر وصدا گذار:ایوب شمس، گریم: نادر حمیدی  باران گل دوست، موسیقی: سعید سهیلی و تهیه‌کننده: فریده فرهانی.
 

