کتابهای موسیقی اول شهریور داوری می شوند

حمیدرضا نوربخش دبیرجشن خانه موسیقی با اعلام این خبر در توضیح آثار ارسال شده به جشن خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داوران دوازدهمین جشن رقابتی خانه موسیقی مشخص شده اند و قرار است از تاریخ اول شهریورماه مجموع آثار ارسال شده به دبیرخانه جشن خانه موسیقی در سه شاخه معرفی بهترین آلبوم، کتابهای تئوریک موسیقی و جایزه ویژه مشکاتیان مورد بررسی قرار گیرد.

دبیرجشن خانه موسیقی در ادامه افزود : تعداد زیادی از آلبومهای موسیقی به جشن موسیقی ارسال شده است ولی دست اندرکاران برگزاری جشن خانه موسیقی مشغول مذاکره با ناشران برای ارسال آثار خود هستند و علاقمندان تا پایان مرداماه فرصت دارند تا آثار خود را ارسال کنند. همچنین در بخش جایزه ویژه مشکاتیان برخی از نوازندگان برجسته سنتور به عنوان هیئت داوری مشغول بررسی آثار ارسال شده در این بخش هستند و در صورت انتخاب هر یک از آثار صاحبان اثر به صورت عملی هم مورد داوری قرار می گیرند.

وی در پایان صحبتهای خود در توضیح کم و کیف داوری جایزه ویژه مشکاتیان گفت: در این بخش دو انتخاب داریم به این ترتیب که به بهترین قطعات ضربی که برپایه ضربهای بدیع و خاص نواخته شود جوایزی اهدا می شود و پس از آن به بهترین سنتور نواز تندیس جشن خانه موسیقی تقدیم می گردد ضمن اینکه پنج داور از بهترین سنتور نوازان موسیقی ایران این بخش را داوری می کنند.

جشن دوازدهمین سال تاسیس خانه موسیقی در تاریخ 10 مهرماه در سالن همایشهای برج میلاد برگزار می شود.