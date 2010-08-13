بهنوش بختیاری به "روایت" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، بهنوش بختیاری به تازگی به جمع بازیگران فیلم سینمایی"روایت" به تهیه‌کنندگی جهانگیر کوثری پیوسته است. بختیاری در این فیلم در نقش یک بازیگر سینما ظاهر می‌شود. هم‌اکنون گروه تولید در خیابان بهارستان مشغول فیلمبرداری هستند که در این سکانس‌ها نابازیگران و سیاهی‌لشگرها جلوی دوربین حضور دارند.

کریمی در فیلمهای قبلی خود "یک شب" و" چند روز بعد" نیز با نابازیگران کار کرده ‌بود. فیلم "روایت" اثری اجتماعی است که کریمی فیلمنامه آن را نوشته است. در این فیلم زوج مستندسازی درگیر مشکلات سوژه فیلم خود می‌شوند و تا پایان راه او را همراهی می‌کنند.

شهاب حسینی، اشکان خطیبی و هستی مهدوی‌فر در کنار نیکی کریمی بازیگران فیلم سینمایی "روایت" هستند. سرمایه‌گذار این فیلم مهرداد مجیدی مدیرعامل شرکت "عصر نوین بی‌تا" است.