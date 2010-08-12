به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تنیس روی میز قزوین، پتروشیمی بندرامام، فولاد اکسین اهواز، نفت آبادان، مناطق نفت خیز جنوب الف و ب، هیئت تنیس روی میز اصفهان و سنگ آهن بافق یزد تیمهای شرکت کننده در این دور از مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان کشور هستند.
فردا جمعه و در روز نخست نهمین دوره این مسابقات دو تیم هیئت قزوین و پتروشیمی در قزوین به مصاف هم میروند. در آبادان نیز تیمهای فولاد اکسین اهواز و نفت آبادان به میدان میروند.
دو دیدار دیگر این هفته از مسابقات طی روزهای 27 مردادماه و 4 شهریورماه برگزار شده که طی آن تیمهای مناطق نفت خیز جنوب الف و ب به ترتیب میزبان هیئت اصفهان و سنگ آهن بافق خواهند بود.
دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر نوجوانان و جوانان با قهرمانی مناطق نفت خیز جنوب الف به پایان رسید.
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