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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان با حضور 8 تیم از فردا آغاز می‏شود

مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان با حضور 8 تیم از فردا آغاز می‏شود

نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر جوانان و امیدهای باشگاه‎های کشور از روز جمعه با حضور 8 تیم آغاز می‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تنیس روی میز قزوین، پتروشیمی بندرامام، فولاد اکسین اهواز، نفت آبادان، مناطق نفت خیز جنوب الف و ب، هیئت تنیس روی میز اصفهان و سنگ آهن بافق یزد تیم‏های شرکت کننده در این دور از مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان کشور هستند.

فردا جمعه و در روز نخست نهمین دوره این مسابقات دو تیم هیئت قزوین و پتروشیمی در قزوین به مصاف هم می‏روند. در آبادان نیز تیم‏های فولاد اکسین اهواز و نفت آبادان به میدان می‎روند.

دو دیدار دیگر این هفته از مسابقات طی روزهای 27 مردادماه و 4 شهریورماه برگزار شده که طی آن تیم‏های مناطق نفت خیز جنوب الف و ب به ترتیب میزبان هیئت اصفهان و سنگ آهن بافق خواهند بود.

دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر نوجوانان و جوانان با قهرمانی مناطق نفت خیز جنوب الف به پایان رسید.

کد مطلب 1132175

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