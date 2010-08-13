گروه وین بیانیه تهران را پذیرفت/ حضور ترکیه وبرزیل در 1+5 لازم نیست

علا ادین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دور جدید مذاکرات گروه وین برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران گفت: با توجه به این که گروه وین با فلسفه وجودی تامین سوخت برای راکتور تهران تشکیل شده است تا وظیفه آژانس بین المللی را برای تامین سوخت ایران به انجام رساند ، درخواست رسمی آنها برای رفع سئوالاتی درباره بیانیه تهران پاسخ داده شد و هم اکنون آنها باید برای اجرایی کردن بحث تبادل سوخت وارد شوند.

وی با اعلام این که گروه وین و آژانس تاکنون نسبت به اجرایی کردن مبادله سوخت تعلل کرده اند ، گفت: این موضوع به قبل از بیانیه تهران بر می گردد و هم اکنون که چنین بیانیه ای با ابتکار سه کشور ایران ترکیه و برزیل تدوین شده است در اجرایی کردن مبادله سوخت دفع الوقت می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه بیانیه تهران از اجزای لاینفک تشکیل شده است گفت: اعضا گروه وین طی نامه هایی سئوالاتی را درباره بیانیه تهران مطرح کرده بودند که ایران به اتفاق ترکیه و برزیل پاسخ لازم را به آنها ارائه کرد.

وی در خصوص حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات وین نیز گفت: مرجع اصلی این بیانیه همین سه کشور بوده و با تصمیم این سه کشور بیانیه تهران عملیاتی می شود لذا حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات گروه وین لازم است.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که آیا حتمال حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات ایران با 1+5 نیز وجود دارد یا نه گفت: از آنجایی که محتوای مذاکرات ایران با 1+5 بسته ارائه شده ازسوی ایران است، زمینه مذاکرات متفاوت بوده و این دو کشور در مذاکره با 1+5 حضور نخواهند داشت.

این درحالی است که پیش از این درخواستهایی مبنی بر حضور ترکیه و برزیل در گفتگوهای ایران و 1+5 از سوی این دوکشور مطرح و با مخالفت این گروه مواجه شده بود . همچنین دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران افزایش طرفهای گفتگو در مذاکره با 1+5 را به عنوان یکی از شروط ایران برای اغاز مذاکرات برشمرده بود .