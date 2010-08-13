۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

بروجردی به مهر خبر داد:

گروه وین بیانیه تهران را پذیرفت/ حضور ترکیه وبرزیل در 1+5 لازم نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبنای مذاکرات گروه وین بیانیه تهران است و البته برای اجرایی شدن دور جدید گفتگوها این گروه بیانیه تهران را به عنوان مبنای گفتگوهای اخیر پذیرفته است.

علا ادین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دور جدید مذاکرات گروه وین برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران گفت: با توجه به این که گروه وین با فلسفه وجودی تامین سوخت برای راکتور تهران تشکیل شده است تا وظیفه آژانس بین المللی را برای تامین سوخت ایران به انجام رساند ، درخواست رسمی آنها برای رفع سئوالاتی درباره بیانیه تهران پاسخ داده شد و هم اکنون آنها باید برای اجرایی کردن بحث تبادل سوخت وارد شوند.

وی با اعلام این که گروه وین و آژانس تاکنون نسبت به اجرایی کردن مبادله سوخت تعلل کرده اند ، گفت: این موضوع به قبل از بیانیه تهران بر می گردد و هم اکنون که چنین بیانیه ای با ابتکار سه کشور ایران ترکیه و برزیل تدوین شده است در اجرایی کردن مبادله سوخت دفع الوقت می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه بیانیه تهران از اجزای لاینفک تشکیل شده است گفت: اعضا گروه وین طی نامه هایی سئوالاتی را درباره بیانیه تهران مطرح کرده بودند که ایران به اتفاق ترکیه و برزیل پاسخ لازم را به آنها ارائه کرد.

وی در خصوص حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات وین نیز گفت: مرجع اصلی این بیانیه همین سه کشور بوده و با تصمیم این سه کشور بیانیه تهران عملیاتی می شود لذا حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات گروه وین لازم است.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که آیا حتمال حضور ترکیه و برزیل در مذاکرات ایران با 1+5 نیز وجود دارد یا نه گفت: از آنجایی که محتوای مذاکرات ایران با 1+5 بسته ارائه شده ازسوی ایران است، زمینه مذاکرات متفاوت بوده و این دو کشور در مذاکره با 1+5 حضور نخواهند داشت.

این درحالی است که پیش از این درخواستهایی مبنی بر حضور ترکیه و برزیل در گفتگوهای ایران و 1+5 از سوی این دوکشور مطرح و با مخالفت این گروه مواجه شده بود . همچنین دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران افزایش طرفهای گفتگو در مذاکره با 1+5 را به عنوان یکی از شروط ایران برای اغاز مذاکرات برشمرده بود .

