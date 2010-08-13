به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای و تدوین آن تمام شده و موسیقی را کورش صرافها می‌سازد، با پایان مراحل فنی "الم شنگه" به زودی آماده نمایش می‌شود. حمید لولایی، حسن شکوهی، لادن طباطبائی، بابک برجسته، نفیسه روشن، عباس محبوب و علی برجسته بازیگران این فیلم هستند.

فیلمنامه را آرش زارع نوشته و تدوین را بهاره طاهرآذر انجام داده است، رابعه اسکویی، رامین راستاد، زهره مجابی، کیانوش گرامی، مهوش وقاری، افشین سنگچاپ و... دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: رحیم بشارت، صدابردار: مجید هاشمی‌پور، طراح صحنه و لباس: مهروکان سرکیسیان، طراح چهره‌پردازی: ثمین سالک، تهیه‌کننده: علی برجسته.

حسین قناعت فیلمهای سینمایی "زخم شانه حوا" و "ماجراهای اینترنتی" را کارگردانی کرده است.