منصور وفایی، یکی از سه بازمانده نقاشی قهوه خانهای که این روزها اولین دوره آموزشی این هنر را از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرده است، به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود چهار نفر برای آموزش این نقاشی در دورهها ثبت نام کردهاند البته دلیل تعداد اندک آنها، کمی وقت برای درج آگهی بود.
وی افزود: تنها یک ماه فرصت انتشار آگهی را داشتیم. ضمن اینکه یکی از شرطهای ثبت نام هم داشتن مدرک کارشناسی هنرجویان بود. البته الان تبلیغ این دورهها را در دانشگاههای مختلف هنری پخش کردهاند تا چنانچه کسی علاقمند بود، آگاه شود.
وفایی همچنین در مورد جزئیات دیگر این دورهها عنوان کرد: هر دوره 10 جلسه است که تاکنون هفت جلسه به اتمام رسیده و هنرجویان یک تابلو با مضامین مذهبی یا اسطورهای را میکشند. در دورههای بعدی هم یک یا دو تابلو را به پایان میرسانند.
این نقاش قهوهخانهای با بیان اینکه دورههای آموزشی میتواند در آشنایی مردم و احیای چنین هنری موثر باشد، ابراز داشت: پس زمینه تابلوها باید به صورت رئال یا واقعی کار شود مثلا اگر نقاشی میخواهد شام غریبان را در اثرش نشان دهد، صحنه غروب میتواند به صورت واقعی باشد.
وی ادامه داد: به همین دلیل تاکید من به هنرجویان این است که با رئالیسم آشنا باشند هرچند دانشجویان فعلی چون مدرک هنری دارند، با رئالیسم آشنا هستند اما در گذشته اینطور نبود و خیلی از نقاشان قهوه خانهای با اصول رئال آشنا نبودند.
وفایی گفت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت کرده است که بعد از اتمام این دورهها، تعدادی از آثار برگزیده را در یکی از نگارخانههای تهران به نمایش بگذارد.
