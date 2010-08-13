تدوین "جرم" کیمیایی شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خرقه‌پوش به تازگی تدوین اولیه فیلم سینمایی "جرم" را در استودیو عروج فیلم آغاز کرده است. داستان بیست و هشتمین فیلم مسعود کیمیایی در سالهای پیش از انقلاب می‌گذرد و حکایت مردی است که نمی‌خواهد از عقیده‌ای که دارد تخطی کند.

حامد بهداد و پولاد کیمیایی در نمایی از "جرم"

پولاد کیمیایی، حامد بهداد، شبنم درویش، بهاره رهنما، نیکی کریمی، داریوش ارجمند، امیر یل ارجمند، اکبر معززی، سیامک انصاری، کیانوش گرامی، محمد موید، محراب رضائی، علی اصغر طبسی، مجید علیزاده، نوید لاجوردی، مهزاد اقطایی، سامان حسینی، شاپور کلهر، مهرداد فلاحتگر و جمعی از هنرجویان و فارغ‌التحصیلان کارگاه آزاد فیلم نیز در "جرم" بازی ‌کردند.

مسعود کیمیایی فیلمهای سینمایی "سلطان"، "اعتراض"، "محاکمه در خیابان"، رئیس"، "حکم" و... را در کارنامه دارد.

