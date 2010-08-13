۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

فیلمبرداری "اخلاقتو خوب کن" با عطاران ادامه دارد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "اخلاقتو خوب کن" به کارگردانی مسعود اطیابی که از نیمه مردادماه شروع شده با بازی رضا عطاران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم از هفته گذشته آغاز شده و در خیابان میرداماد ادامه دارد و تاکنون رضا عطاران، جواد رضویان، حامد کمیلی و الهام حمیدی جلوی دوربین رفته‌اند.

به زودی بازیگران دیگری نیز به گروه اضافه می‌شوند. "اخلاقتو خوب کن" یک فیلم کمدی است که تهیه‌کننده آن امیر پروین حسینی و مدیر فیلمبرداری حسن پویا است.

رضا مقصودی فیلمنامه "اخلاقتو خوب کن" را نوشته است. مسعود اطیابی فیلمهای سینمایی "خروس جنگی"، "مصائب دوشیزه" و "صبح روز هفتم" را کارگردانی کرده است. از هفته آینده فیلم سینمایی "صبح روز هفتم" اکران عمومی می‌شود.

