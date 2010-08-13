فیلمبرداری "اخلاقتو خوب کن" با عطاران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم از هفته گذشته آغاز شده و در خیابان میرداماد ادامه دارد و تاکنون رضا عطاران، جواد رضویان، حامد کمیلی و الهام حمیدی جلوی دوربین رفته‌اند.

به زودی بازیگران دیگری نیز به گروه اضافه می‌شوند. "اخلاقتو خوب کن" یک فیلم کمدی است که تهیه‌کننده آن امیر پروین حسینی و مدیر فیلمبرداری حسن پویا است.

رضا مقصودی فیلمنامه "اخلاقتو خوب کن" را نوشته است. مسعود اطیابی فیلمهای سینمایی "خروس جنگی"، "مصائب دوشیزه" و "صبح روز هفتم" را کارگردانی کرده است. از هفته آینده فیلم سینمایی "صبح روز هفتم" اکران عمومی می‌شود.