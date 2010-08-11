تیم فول هاپکیدو مازندرن قهرمان کاپ آزاد اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مازندران در بخش فول هاپکیدو به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها که در شهر ایروان پایتخت کشور ارمنستان برگزار شد، تیم اعزامی مازندران با 5 فول هاپکیدوکار و کسب پنج طلا مقتدرانه قهرمان شد.

رئیس سبک فول هاپکیدو ایران ظهر چهارشنبه پس از ورود به شهرستان آمل گفت: برای تیم اعزامی مازندران در رقابتهای کاپ آزاد اروپا محمدرضا عرب از آمل در وزن 70+ کیلوگرم، مرتضی زارع از آمل در وزن 70- کیلوگرم، هادی دهقان از ساری در وزن 80- کیلوگرم، مسعود مسعودی از آمل در وزن 80+ کیلوگرم و علیرضا صف آرا در وزن 90+ کیلوگرم نشان های طلا کسب کردند.

استاد علی شکری پور افزود: به عنوان سرپرست و سرمربی تیم اعزامی مازندران را در ارمنستان همراهی کرده است.

وی اضافه کرد: در مسابقات بین المللی فول هاپکیدو کاپ آزاد اروپا در سال 2010 در ارمنستان 40 تیم از کشورهای ارمنستان، ترکیه، گرجستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر ایروان با هم رقابت کردند.

رئیس سبک فول هاپکیدو ایران اضافه کرد: این مسابقات در چهاربخش هنرهای رزمی، سیمی کنتاکت، فول هاپیکدو و یواف سی برگزار شد.

شکری پور همچنین از برگزاری اردوی تمرینی تیم فول هاپکیدو کشورمان با حضور 40 ورزشکار آبان ماه امسال در کشور تایلند خبر داد.