اجرای طرح همای رحمت برای پنج هزار خانوار نیازمند در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی حاجیرضا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه نزدیکی به خداوند است و همه باید سعی کنیم تا از برکات این ماه بهرهمند شویم.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای امور داوطلبان در ماه مبارک رمضان ابراز داشت: طرح همای رحمت از ابتدای ماه رمضان تا میلاد امام حسن(ع) توسط جمعیت هلال احمر استان قم برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این طرح 5 هزار خانوار نیازمند استان که تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی نیستند با رعایت کرامت انسانی و حفظ آبرو از سوی این نهاد حمایت میشوند.
وی ارائه 20 قلم کالای مورد نیاز این افراد در ماه مبارک رمضان و ارائه بستههای فرهنگی از سوی هلال احمر را ازجمله خدماتی نام برد که به این خانوادهها ارائه میشود.
سرپرست امور داوطلبان هلال احمر استان قم ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) برای شناسایی این افراد کمیته و کارگروههایی را تشکیل داده است.
وی حمایت از زندانیان را نیز یکی از برنامههای امور داوطلبان عنوان کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته، اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندانی که احتیاجات درمانی دارند در نظر گرفته شده است.
حاجی رضا در پایان مبلغ پرداختی وام را 5 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه عنوان کرد که به نیازمندان تعلق میگیرد.
قم ـ خبرگزاری مهر: سرپرست امور داوطلبان هلال احمر استان قم گفت: به منظور تکریم و اطعان نیازمندان، طرح همای رحمت برای 5 هزار خانوار نیازمند قمی در ماه مبارک رمضان اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی حاجیرضا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه نزدیکی به خداوند است و همه باید سعی کنیم تا از برکات این ماه بهرهمند شویم.
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