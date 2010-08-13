شکست دادن قهرمان اروپا کار بزرگی بود

علی دوستی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی ارزشمند تیم فوتبال زیر 19 سال ایران برابر اوکراین قهرمان اروپا ضمن بیان مطلب فوق گفت: هرچه بگویم نمی‌توان این پیروزی و عملکرد بازیکنان ایران را وصف کنم زیرا ما در یک بازی ارزشمند قهرمان اروپا را با فداکاری و ایثار بازیکنان که با جان و دل در این مسابقه تلاش کردند، شکست دادیم.

وی ادامه داد: در دقیقه 35 مرتضی پورعلی‌گنجی ناعادلانه از زمین اخراج شد. ضمن اینکه قضاوت یک طرفه داور، بازی در زمین اوکراین و موارد دیگر از سوی میزبان برای شکست تیم ما تدارک داده شده بود اما بازیکنان ما با گل‌هایی که به ثمر رساندند، شیرازه این تیم که قهرمان اروپا شده بود را به هم ریختند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان خاطرنشان کرد: اوکراینی‌ها بدون قرعه کشی ما را به عنوان حریف نخست خود انتخاب کردند زیرا اصلا به شکست برابر ما فکر نمی‌کردند. آنها می‌گفتند راحت ایران را می‌بریم و به فینال می‌رسیم اما در زمین مسابقه بازیکنان ایران با لطف خدا قدرت خودشان را به رخ حریف کشیدند و رویای فینالیست شدن آنها را برباد دادند.

دوستی مهر با بیان اینکه تیم ایران با ارائه این بازی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، یکی از مدعیان اصلی صعود به جام جهانی و در نهایت قهرمان خواهد بود، اضافه کرد: پیروزی برابر اوکراین در زمین خودش کار آسانی نبود اما بازیکنان ما در یک بازی وحشتناک برابر حریف به پیروزی دست یافتند.

وی برگزاری دیدار با اوکراین و روسیه را بازی تدارکاتی بسیار خوبی برای تیم ملی برشمرد و اظهار داشت: قطعا این دیدارها به آماده سازی هرچه بهتر تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا کمک شایانی به ما خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان با بیان اینکه گچ پای "کاوه رضایی" طی روزهای آینده باز می‌شود و وی می‌تواند تمرینات فیزیوتراپی را آغاز کند، در پایان گفت: متاسفانه در دقیقه 2 دیدار با اوکراین ایمان شیرازی از ناحیه مچ پا مصدوم شد ولی مصدومیت این بازیکن جدی نیست.

تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان که برای حضور در تورنمنت چهارجانبه لوبانوفسکی راهی اوکراین شده است، پس از پایان این رقابت‌ها ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه شب به تهران بازگشت.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه سال 1389 در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کند. این تیم در گروه D با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه شده است.