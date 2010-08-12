ارتباطات به شیوه امروزی پذیرفتنی نیست/ ICT ابزاری برای سودجویی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان بهابادی در ضیافت شامی که از سوی وزارت ارتباطات با سفرای بیش از 40 کشور جهان برپا شد تاکید کرد که اگر ارتباطات تقویت شود بسیاری از سوء تفاهم های جوامع برطرف خواهد شد و با تقویت ارتباطات، جنگی در دنیا پیش نخواهد آمد.

وی با با بیان اینکه نخستین موضوعی که از عنوان فناوری اطلاعات به ذهن افراد خطور می کند مباحث مرتبط با تکنولوژی است ادامه داد: اگرچه به نظر می رسد فناوری اطلاعات، واژه فنی است اما از منظری دیگر فناوری اطلاعات می تواند در تثبیت صلح جهانی تاثیر گذار باشد .

اخوان بهابادی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی دارد تا اطلاعات را در جوامع گسترش دهد و دسترسی افراد را به اطلاعات افزایش دهد افزود: در صورتیکه سطح علم و آگاهی افراد افرایش پیدا کند به طور قطع فاصله انسان با شیطان کاهش خواهد یافت.

وی با اظهار امیدواری از اینکه با استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات احساس برادری در بین مردم جهان ایجاد شود اضاقه کرد: امروزه توسعه ICT منطبق بر اصولی که ملت ها به آن اعتقاد داشته باشند اتفاق نیافتاده است بلکه به عنوان ابزاری در اختیار تعدادی افراد محدود و سود جو قرار گرفته که به شکل غیرصحیحی آن را مورد استفاده قرار داده اند.