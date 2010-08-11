دفاتر خدمات الکترونیک حمل ونقل جاده ای در هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، غلامعباس بهرامی نیا بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این مطلب گفت: این دفاتر با عنایت به ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری ودر جهت تسریع وتسهیل در امر خدمات رسانی به شهروندان در اقصی نقاط کشور بویژه در شهرهای دور از مرکز استان و دسترسی آسان مردم به خدمات بخش حمل و نقل جاده ای تحت نظارت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است.

بهرامی نیا در پایان تسریع کرد: این دفاتر خدمات الکترونیک در قالب موسسات خصوصی و بر اساس دستورالعمل ابلاغی تاسیس و فعالیت خواهند کرد و در آینده نیز عهده دار وظایف نمایندگیهای اداره کل حمل و نقل و پایانه ها در شهرستانهای مختلف خواهند بود.