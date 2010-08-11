اوسیک سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هولگر اوسیک روز سه‌شنبه با مسئولان فدراسیون فوتبال استرالیا به توافق رسید تا جانشین پیم وربیک هلندی شود که پس از جام‌جهانی 2010 به مراکش مهاجرت کرد و مسئولیت مدیریت فنی رده جوانان این کشور آفریقایی را پذیرفت.

سرمربی جدید تیم سرزمین کانگورها، دو دهه پیش در مسابقات جام‌جهانی ایتالیا در حالیکه سمت دستیاری فرانتس بکن‌باوئر را داشت، مقام قهرمانی جهان را تجربه کرد. وی در خلال دوران فعالیت به عنوان سرمربی تجربه همکاری با ونکور کانادا، بوخوم آلمان، کوچالی‌‌اسپور فنرباغچه ترکیه، اوراواردیاموندز ژاپن و تیم ملی کانادا را داشته است.

اوسیک آلمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2007 هدایت تیم اوراواردز ژاپن را برعهده داشت که در دیدار نهایی آن مسابقات با پیروزی برابر سپاهان ایران به همراه این تیم ژاپنی به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت.

اوسیک پس از انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی استرالیا گفت: "افتخار بسیار بزرگی برای من است که در اینجا هستم و افتخار می‌کنم که گزینه‌ فدراسیون فوتبال استرالیا هستم. از اینکه می‌توانم تیم استرالیا را برای کسب نتایج درخشان در آسیا و جهان آماده کنم، بسیار خوشحال و هیجان‌ زده هستم."

تیم ملی استرالیا در جام ملت‌های آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، بحرین و هند قرار گرفته و احتمال رویارویی این تیم با تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها وجود دارد.

این انتخاب در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته رسانه‌های استرالیا از لئوبین‌هاکر، فرانک ریکارد، جان نیسکنس و فن باستن از هلند، پل لوگوئن و فیلیپ تروسیه از فرانسه، مارچلو لیپی و نویو اسکالا از ایتالیا و مارچلو بی یلسا از آرژانتین به عنوان کاندیداهای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور نامبرده بودند.