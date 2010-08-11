درمان اعتیاد باید ارزان و در دسترس باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، طه طاهری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با بیان اینکه در قانون جدید خلاء قانونی موجود در خصوص برخورد با مواد روانگردان رفع شده است، اظهار داشت: در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، مجازات ماده مخدر صنعتی شیشه همچون هروئین تشخیص داده شده است و دیگر در خصوص روانگردان ها خلاء قانونی نداریم.

طاهری با بیان اینکه اعتیاد یک تهدید بزرگ برای کشور محسوب می شود، گفت: برنامه های پنج ساله ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مقابله با موضوع اعتیاد کاملا مشخص است.

وی با بیان اینکه در ستاد فعلا بدنبال ریشه کنی اعتیاد نیستیم، بلکه در پی مهار آن هستیم،اظهارداشت:برای مقابله و پیشگیری در عرصه اعتیاد باید مردم را به صحنه بکشانیم و از توان آنها استفاده کنیم.

طاهری تصریح کرد: تحقیقات دانشگاهی امروز می گوید علت گرایش به اعتیاد فقر و بیکاری نبوده، بلکه لذت طلبی و مسائل دیگر است.

وی بر برخورد با توزیع کنندگان خرد مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید فضا برای فعالیت این افراد نا امن باشد که این یک مطالبه مردمی است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور همچنین از اقدامات استان کرمانشاه در حوزه های درمان و پیشگیری مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: استان کرمانشاه در این خصوص برنامه داردو این نشان از اهتمام مسوولین به امر پیشگیری از اعتیاد است.

در این جلسه مسئولان کمیته های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند.