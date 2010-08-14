مجید اوجی، تهیه‌کننده در ارزیابی تبلیغات سریال‌های تلویزیونی و اینکه چرا در این باره عدالت رعایت نمی‌شود؟ به خبرنگار مهر گفت: معتقدم تلویزیون برای پخش تیزر آثارش تبعیضی قائل نیست، چرا که برای همه آثارش هزینه می‌کند . اگر تیزر یک اثر کمتر پخش می‌شود ممکن است به خاطر فشردگی برنامه‌های تلویزیون باشد. نباید این طور فکر کنیم حساب‌شده و با برنامه‌ریزی این کار انجام شده است، چرا که تلویزیون برای هر دقیقه از برنامه‌ای که ساخته می‌شود پول پرداخت کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر تیزرهای کمی برای یک مجموعه پخش می‌شود ممکن است به این دلیل باشد که تهیه‌کننده به موقع تیزر را برای پخش نرسانده باشد. مثلاً قرار است فیلم روز جمعه پخش شود، اما تهیه‌کننده تیزر را روز چهارشنبه رسانده باشد. مسلماً تبلیغ کمی برای اثرش پخش می‌شود، چون زمان کم است.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: برخی مواقع شبکه سه در فاصله دو نیمه یک بازی تیزر یک مجموعه را پخش می‌کند. مسلماً در بین دو نیمه که یک بازی حساس است، پخش تبلیغ تاثیرگذار است. البته این مورد هم با برنامه‌ریزی انجام نمی‌شود، چرا که یک مدیر شبکه علاقمند است تبلیغ خوبی از تمام آثارش پخش شود تا بتواند مخاطب بیشتری را جذب کند.

اوجی در پایان اشاره کرد: چندی پیش فیلم "جویندگان صندوقچه گمشده" به تهیه‌کنندگی خودم و کارگردانی حسین تبریزی پخش شد. برای این فیلم نیز تیزر کمی پخش شد. دلیل آن هم این بود که دو روز قبل از پخش تیزر را رساندم. به نظرم بحث تبلیغ آثار تلویزیون به تهیه‌کنندگان برمی‌گردد که باید خودشان تیزر را به موقع برسانند.

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