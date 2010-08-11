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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

50سال چاپ اسکناس درایران-3/

اسکناسهای پس از پیروزی انقلاب را ببینید

اسکناسهای پس از پیروزی انقلاب را ببینید

گزارش تصویری و تشریحی مهر از 50 سال چاپ اسکناس در ایران منتشر شد. بخش سوم این گزارش به بخشهایی از اسکناسهای چاپ شده به پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایفی شده است که یکی از این وظایف پس از تاسیس بانک مرکزی ایران در مردادماه سال 1339 و با محول شدن وظیفه انتشار اسکناس و سکه های رایج، این بانک مباردت به انتشار اسکناس و ضرب سکه کرده است.

بررسی اسکناسهای رایج و چاپ شده توسط بانک مرکزی در فاصله سالهای 57 تا 62 نشان می دهد که در مدت زمان 6 سال توسط بانک مرکزی 7 قطعه اسکناس جدید دیگر منتشر شده است.

اسکناسهای 100ریالی، 200(2 نوع)، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000ریالی نیز در (2 نوع) به شرح ذیل بوده است:

اسکناس 100 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مدرسه چهارباغ)

اسکناس 200 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و بنای آزادی)

اسکناس 500 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و نقش جام مارلیک)

اسکناس 1000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و آرامگاه حافظ)

اسکناس 5000 ریالی( حرم مطهر امام رضا (ع) و پالایشگاه تهران)

اسکناس 5000 ریالی(راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و حرم مطهر حضرت معصومه (س) )

اسکناس 10000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مجلس شورای ملی)

اسکناس 10000 ریالی (راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و بارگاه مطهر امام رضا(ع) )

در این گزارش از انتشار برخی اسکناسهای رایج کشور که هم اکنون مردم هر روز با آن سرکار دارند، خودداری شده است.

کد مطلب 1132245

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