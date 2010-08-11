اسکناسهای پس از پیروزی انقلاب را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایفی شده است که یکی از این وظایف پس از تاسیس بانک مرکزی ایران در مردادماه سال 1339 و با محول شدن وظیفه انتشار اسکناس و سکه های رایج، این بانک مباردت به انتشار اسکناس و ضرب سکه کرده است.

بررسی اسکناسهای رایج و چاپ شده توسط بانک مرکزی در فاصله سالهای 57 تا 62 نشان می دهد که در مدت زمان 6 سال توسط بانک مرکزی 7 قطعه اسکناس جدید دیگر منتشر شده است.

اسکناسهای 100ریالی، 200(2 نوع)، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000ریالی نیز در (2 نوع) به شرح ذیل بوده است:

اسکناس 100 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مدرسه چهارباغ)

اسکناس 200 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و بنای آزادی)

اسکناس 500 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و نقش جام مارلیک)

اسکناس 1000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و آرامگاه حافظ)

اسکناس 5000 ریالی( حرم مطهر امام رضا (ع) و پالایشگاه تهران)

اسکناس 5000 ریالی(راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و حرم مطهر حضرت معصومه (س) )

اسکناس 10000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مجلس شورای ملی)

اسکناس 10000 ریالی (راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و بارگاه مطهر امام رضا(ع) )

در این گزارش از انتشار برخی اسکناسهای رایج کشور که هم اکنون مردم هر روز با آن سرکار دارند، خودداری شده است.