جزئیات طرح حمایت ویژه از سایتهای قرآنی و فرهنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف اصلی از این طرح ارائه خدمات میزبانی به پایگاههای فرهنگی و قرآنی است. پایگاههایی از این مزایا برخوردار میشوند که فرهنگ قرآنی را در فضای مجازی گسترش داده و در جهت توسعه علوم قرآنی و مفاهیم ناب اسلامی کوشا باشند.
حامیان اصلی این طرح سازمان تبلیغات اسلامی و موسسه تبیان هستند.
نحوه اجرای طرح حمایت بدین صورت است که کلیه قراردادهای میزبانی با افزایش 50% زمان قرارداد بدون افزایش مبلغ، اجرایی میگردند و موسسات برای مثال با عقد قرارداد یکساله از 18 ماه سرویس تعیین شده بهرهمند خواهند گشت.
جهت حمایت بیشتر از پایگاههای قرآنی، این خدمات براساس تعرفههای سال 88 موسسه تبیان ارائه میگردد. همچنین پایگاههایی که در مدت برگزاری نمایشگاه از این خدمات استفاده نمایند به فهرست پایگاههای اینترانت تبیان اضافه می شوند و دسترسی رایگان در سراسر کشور برای این پایگاه ها فراهم میشود.
موسسات قرآنی میتوانند برای ثبت نام در این طرح، به غرفه مؤسسه تبیان در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم مراجعه کنند.
نظر شما