به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مینایی معاون فنی دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی، این نرمافزار گویا را مختص نابینایان دانست و گفت: هدف اساسی این نرمافزار، برآوردن خواستههای مقدماتی نابینایان از قرآن با استفاده از رایانه و با توجه به محدودیتهای نابینایان است.
وی افزود: این نرمافزار تنها با کپی بر روی دستگاه و بدون نیاز به نصب قابل استفاده بر روی دستگاههایی با سیستم عامل xp، ویستا و ویندوز 7 است و نرمافزار با توجه به قابلیت گویا بودن، این امکان را برای نابینایان ایجاد میکند که از طریق صفحه کلید از نرمافزار استفاده کنند.
مینایی گفت: تک تک قسمتهای نرمافزار طوری طراحی شده که با حرکت کاربر بر روی صفحه مانیتور از طریق صفحه کلید، منوها به صورت گویا برای کاربر بیان میشود. ضمن اینکه تمام عملیات مورد نیاز از طریق کلیدهای میانبر تعریف شده است.
وی از جمله امکانات این نرمافزار را ترجمه فارسی و امکان جستجو بر اساس کلمه، ریشه، عبارت و جستجوی موضوعی ذکر کرد و ادامه داد: در بخش جستجوی موضوعی 15 باب تعریف شده که هرکدام دارای فصلها و سپس عناوین متفاوت است. همچنین کاربر امکان انتخاب آیه، سوره، جزء، حذب و صفحه را نیز دارد.
مینایی خاطرنشان کرد: از جمله خصوصیات این نرمافزار امکان تنظیم سرعت بیان اطلاعات است چرا که نابینایان، نسبت به سایر افراد قدرت بالایی در دریافت و درک اطلاعات صوتی دارند و در مواردی این نیاز ایجاب میکند سرعت ارائه اطلاعات بیشتر از حالت عادی باشد.
وی با اشاره به اینکه علاقه مندان برای دریافت این نرمافزار میتوانند با شمارههای 6-88322203 تماس بگیرند اضافه کرد: این نرمافزار به دلیل حجم بالا و ایجاد اشکال برای دریافت نرمافزار توسط کاربران، در وب گاه دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی قرار داده نشد اما این نرمافزار ضمن عرضه در محل دبیرخانه در اختیار پژوهشگاه جانبازان، سازمان بهزیستی، موسسات مرتبط و آحاد نابینایان کشور قرار میگیرد و اطلاعرسانی مناسبی برای آگاهی نابینایان از آن صورت خواهد گرفت.
